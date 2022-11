Tudanca ve con "estupefacción y tristeza" los "pasos atrás" en la lucha contra la violencia de género en CyL

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha mostrado su "estupefacción y tristeza" por los "pasos atrás" que se están dando, a su juicio, en la lucha contra la violencia de género en Castilla y León y ha explicado a modo de ejemplo que la decisión del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, de no iluminar este viernes la sede del Parlamento tiene una importancia simbólica, ya que la voz de la Comunidad no estará "en la casa de todos".

Tudanca ha reconocido que la iluminación de un edificio "seguramente no es lo más trascendente" para hacer frente a los casos de violencia contra las mujeres, desde el reconocimiento de que unas luces no van a terminar con esta lacra, pero ha insistido en que sí tiene "mucha importancia" desde el punto de vista simbólico porque visibiliza la lucha contra la violencia de género en "la casa de todos".

Para Luis Tudanca, la decisión de Carlos Pollán de no iluminar hoy el Parlamento autonómico es una muestra de que la lucha contra la violencia de género "ya no es la prioridad del Gobierno, ni del presidente de las Cortes" y de que "quieren volver a invisivilizó lo que tanto tiempo costó dar luz" y que se materializó con un Pacto de Estado.

"¿En qué mundo vive usted señor Mañueco? ¿Le da igual a usted todo?", se ha preguntado Tudanca que ha insistido en su convencimiento de que en Castilla y León hay dos gobiernos, como ocurrió en el anterior mandato de PP y Ciudadanos, en el que la lucha contra la violencia contra las mujeres no es una prioridad, "como no lo es Castilla y León", ha reprochado.

Luis Tudanca ha acusado al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, de negar la violencia de género y de "ofender" a las mujeres con sus declaraciones y ha zanjado: "El machismo ha vuelto".

"No puede ser que para tener un titular hoy hacer como si nada pasara, como si no tuviéramos un vicepresidente que la niega y que quita fondos para la inserción laboral de las víctimas", ha añadido Tudanca que ha asegurado que el Grupo Socialista tratará de sacar adelante una declaración institucional para condenar de forma expresa los tres asesinatos de mujeres que se han producido en Castilla y León en lo que va de año si bien ha asumido que no podrá salir adelante porque necesita unanimidad.

"Lo vamos a intentar", ha asegurado el dirigente socialista que ha retado al PP a que "se retrate" y a que decida qué es más importante, si la lucha contra la violencia machista o "el poder a cualquier precio". "Tampoco tengo duda de qué va elegir el PP", ha ironizado para advertir de que la falta de acuerdo para sacar adelante declaraciones institucionales es "otro de los déficit democráticos" que está sufriendo la Comunidad.

Luis Tudanca ha animado a la sociedad española a salir a la calle este viernes para reivindicar "con una sola voz" que la lacra de la violencia contra las mujeres "tiene que terminar" y ha pedido "un esfuerzo de unidad y de compromiso" en la adopción de medidas que impidan esta "sangría" y el "dramático número inacabable" de mujeres asesinadas, 36 en lo que va de año, según ha recordado la secretaria de Igualdad, Patricia Gómez, que ha afirmado "alto y claro" que los derechos y las libertades de las mujeres "no son una moneda de cambio", en una referencia expresa a García-Gallardo, a Fernández Mañueco y al propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Está claro lo que les importamos las mujeres, nada", ha sentenciado Gómez que, al igual que Tudanca, se ha preguntado cómo se puede expresar un compromiso firme en la lucha contra la violencia de género cuando se gobierna con quienes la niega y con un vicepresidente que "desprecia, menosprecia, humilla y veja a las mujeres cada vez que tiene oportunidad", asunto por el que preguntará en el próximo pleno de las Cortes.