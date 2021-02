Tudanca ve "intolerable" el "triunfalismo" de Mañueco y le acusa de venderse como "salva patrias"

BURGOS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha tachado de "intolerable" el "triunfalismo" que este viernes trató de trasladar el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su comparecencia en el pleno de las Cortes para informar de las medidas adoptadas contra la pandemia del Covid-19.

"Después de estar escondido mes y medio, el triunfalismo que ayer trató de trasladar Mañueco no se comparece con los demoledores datos de nuestra Comunidad Autónoma y de la provincia de Burgos", ha apuntado Tudanca, para quien "ya no puede ser casualidad que desde la primera ola Castilla y León sea la comunidad autónoma más afectada por la pandemia".

Así lo ha indicado el líder de los socialistas en la Comunidad durante su intervención telemática ante el Comité Provincial del PSOE en Burgos, donde tras sus primeras palabras de recuerdo a los fallecidos por el Covid y de apoyo a las familias, ha subrayado que "a diferencia de otras comunidades autónomas que han adoptado medidas para proteger mejor a su gente, aprobando fondos y medidas extraordinarias para la hostelería, el comercio, el turismo o la cultura, "Mañueco practica un discurso triunfalista".

En este sentido, ha acusado al presidente autonómico de acudir a las Cortes "a venderse como salva patrias con mucha falta de empatía, demostrando muy poca compasión y empecinado en seguir por el mismo rumbo".

Además, ha agregado, "Mañueco confirmó ayer que su única manera de gobernar es la mentira. Ha mentido a todos, a sanitarios, sindicatos, partidos políticos, alcaldes y presidentes de diputación y un dirigente que miente, que llama a la rebelión contra el gobierno de España es un irresponsable que no puede pedir luego responsabilidad a los ciudadanos".

Por contra, Tudanca ha destacado que el PSOE "siempre ha tenido claro que lo primero es proteger la salud y la vida de las personas y, por ello, desde el principio los socialistas han apoyado "sin dudar todas las medidas que iban imponiendo las administraciones, también las de la Junta de Castilla y León", incluso cuando tenían "alguna duda sobre su efectividad o fueran contradictorias".

"Las hemos apoyado y las seguiremos apoyando pero, a cambio, pedíamos lealtad y que se reforzaran las inversiones en el ámbito sanitario, tanto en recursos humanos como en infraestructuras y que se pusieran en marcha ayudas para los sectores afectados, para las familias, y los trabajadores", ha señalado, tras reiterar que "tiene que haber un refuerzo de la sanidad pública, que ya se encontraba muy debilitada debido a las políticas del PP y contra las que el PSOE ha luchado mucho".

En este sentido, ha criticado la "falta de diagnóstico" que están sufriendo muchas patologías no Covid debido al "cierre de la puerta de entrada a la sanidad pública", que "está provocando que buena parte de las patrologías no Covid no se estén tratando". Así, ha denunciado que el diagnóstico de los distintos tipos de cáncer ha disminuido un 15%, y que hay patologías cuyo diagnóstico ha descendido más de un 30% con consecuencias terribles en el ámbito de la salud de los castellanoleoneses".

"Han paralizado la atención presencial y la atención en el medio rural: personas mayores llevan meses y meses sin ver a su médico y en la provincia de Brugos han dejado a 84 municipios sin pediatra", ha reprobado Tudanca, que también ha denunciado el "ataque" al personal sanitario, "con una política en la que no solo no se retiene a los profesionales, sino que se están marchando".

Por ello, ha insistido en que los socialistas seguirán "dando la batalla" por la sanidad pública, porque es "la única tabla de salvación" ante una emergencia sanitaria y además tiene que ver con la lucha contra la despoblación: "Tenemos que defenderla y protegerla".