Turismo de la Provincia de Segovia lleva el eclipse de 2026 a Intur con ciencia, naturaleza y tradición

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Turismo de la Diputación de Segovia ha presentado una propuesta para participar en Intur, la Feria de Turismo de Interior, con el hilo conductor del eclipse solar de agosto de 2026, con ofertas de experiencias de ciencia, naturaleza y tradición histórica.

La institución provincial propone "mirar al cielo" de Segovia para descubrir la provincia desde la perspectiva del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, "uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del siglo y que tendrá a Segovia como un escenario privilegiado en el planeta".

Durante la jornada profesional de Intur Negocios, que se celebrará mañana jueves, 13 de noviembre, el equipo de Turismo de la Provincia de Segovia mantendrá reuniones con agencias, turoperadores y representantes del sector, y el plan provincial vinculado al eclipse 2026, en el que participan distintos municipios y empresas del territorio.

El viernes, la caseta provincial acogerá la presentación institucional de Turismo de la Provincia de Segovia y, tras ella, tendrá lugar 'Birra Láctea', una degustación que unirá astronomía y producto local a través de la colaboración con cerveceros artesanos del nordeste segoviano, bajo el sello de Ecoturismo Nordeste de Segovia. La iniciativa propone mirar al cielo mientras se disfrutan los sabores de la tierra.

El espacio expositivo de la provincia, en esta edición 2025, con ciento cincuenta metros cuadrados de extensión, durante las cuatro jornadas de feria será el escenario de actividades abiertas al público: catas, talleres, demostraciones y presentaciones para conocer los sabores, oficios tradicionales y paisajes que definen la identidad segoviana.

Las degustaciones de miel, cerveza artesanal, embutidos, dulces típicos y productos agroalimentarios de empresas locales compartirán protagonismo con un taller de cantería y con actuaciones musicales ligadas al ecoturismo del nordeste segoviano.

Además, cinco municipios -Coca, Sepúlveda, Ayllón, El Espinar y Riaza- estarán presentes de manera destacada, con material promocional y propuestas propias. Todos ellos, según ha manifestado el diputado de Turismo, Javier Figueredo, simbolizan "la diversidad de una provincia que combina patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía, y que ofrece al visitante una forma de viajar más pausada, auténtica y vinculada al territorio".

La presencia Turismo de la Provincia de Segovia en Intur es el escaparate de un modelo turístico equilibrado, sostenible y respetuoso con la autenticidad del territorio.

"Este año, el eclipse solar de 2026 es el catalizador de la estrategia común para toda la provincia: aprovechar la singularidad del cielo segoviano para ofrecer una propuesta de viaje diferente, sostenible, moderna y que invite al regreso para conocer mejor el territorio segoviano, con sus diferencias entre llanura, bosques, montaña y hoces fluviales, su riqueza en fauna y flora, su historia y monumentos y la opción de numerosas vivencias sobre el terreno", ha añadido.