Turoperadores de Estados Unidos visitan Segovia para evaluar la ciudad como destino de 'turismo tranquilo'

SEGOVIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez turoperadores de Estados Unidos han visitado la ciudad de Segovia, durante el fin de semana, para evaluarla como un destino emergente de 'turismo tranquilo (slow tourism)'.

La concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, May Escobar, ha recibido a los turoperadores en su visita organizada por la empresa 'Absolute', especializada en la promoción del turismo premium en España, y les ha explicado "el potencial local en sostenibilidad, cultura y experiencias para el viajero".

El 'slow tourism' - turismo lento- propone una forma de viajar que prioriza "la calidad sobre la cantidad, y fomenta una conexión más profunda con el entorno, reduciendo el impacto ambiental". Es un tipo de turismo que se queda más tiempo en el destino, buscando experiencias diferentes.

May Escobar ha destacado ante los turoperadores la importancia de apostar por nuevas tendencias del mercado y por un turismo de calidad, que refuerce la identidad y la proyección internacional de Segovia, con ofertas de contenido en patrimonio histórico y de paisaje urbano y periurbano; muestras de legado judío; herencia medieval de la ciudad; vuelos en globo; gastronomía identificatoria de la ciudad; calendario cultural y recorridos temáticos con los tres grandes monumentos como eje central de visitas reconocidas internacionalmente.