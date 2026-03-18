La UCAV acerca a sus alumnos las oportunidades laborales del Ministerio de Defensa

ÁVILA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila, ha celebrado las III Jornadas de Orientación Laboral de las Fuerzas Armadas, con ponencias y puntos informativos para conocer las oportunidades profesionales que ofrece el Ministerio de Defensa.

La vicerrectora de Ordenación Académica, Lourdes Miguel, ha subrayado "la oportunidad que esta jornada supone para nuestros alumnos", con la que pueden "conocer más opciones para su futuro laboral".

"Incluso quienes comienzan una titulación con un horizonte fijo, pueden descubrir otras opciones muy buenas como servir a nuestra sociedad en el marco de las Fuerzas Armadas", ha señalado, para incidir en que los "representantes de los tres ejércitos intervienen como ponentes y proporcionan información en diferentes puntos habilitados".

Lo hacen para "alumnos de todos los cursos", ya que el objetivo es que "desde que empiezan la universidad, vean las oportunidades que las Fuerzas Armadas pueden ofrecer, que son muchas y muy interesantes".

En palabras del subdelegado de Defensa en Ávila, Álvaro Capella, estas jornadas se enmarcan en "la responsabilidad del Ministerio de Defensa de enseñar qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas y qué salidas ofrece para los alumnos universitarios".

"La responsabilidad no es solo nuestra, sino de los centros educativos, que tienen que enseñar a sus alumnos todas las salidas laborales existentes, y por eso queremos agradecer a la UCAV el apoyo que nos ofrece para ello", ha comentado.

En este sentido, Capella ha señalado "la multitud de salidas en las Fuerzas Armadas, más allá de los tres ejércitos". En algunas de ellas, como en el ámbito jurídico y de intervención, están notando "una falta de aspirantes".

Las conferencias se han distribuido por facultades. En ellas, los alumnos han sido informados, de primera mano, de los procesos de acceso, las especialidades disponibles y las oportunidades de formación y carrera.

En la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas han recibido asesoramiento sobre Intendencia, Intervención y Cuerpo Jurídico, mientras en la rama de Ciencias y Artes, se ha tratado el posible futuro en las ingenierías.

Por su parte, los estudiantes de Ciencias de la Salud han conocido las salidas profesionales relacionadas con los grados en Psicología, Enfermería y Farmacia.

Las jornadas han finalizado con una exhibición de drones en la que el Grupo de Escuelas de Matacán, del Ejército del Aire y del Espacio, ha mostrado las capacidades tecnológicas y formativas que desarrollan en el ámbito militar.