La UCAV celebra su Welcome Party para dar a conocer a sus alumnos toda su oferta de acticidades, servicios y títulos

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado su tradicional Welcome Party, una fiesta de bienvenida en la que los alumnos han conocido, en un ambiente recreativo, toda la oferta de actividades, servicios y títulos a la que pueden optar durante su etapa en esta universidad.

La directora de promoción y desarrollo de la UCAV, Noelia Muñoz, ha explicado el objetivo de esta bienvenida es que los alumnos "conozcan todas las actividades que van más allá de las aulas y las asignaturas".

Entre los puntos informativos habilitados se ha instaladio uno dedicado al servicio de deportes, con sus diferentes convenios con clubes deportivos y actividades, y con el que han querido poner "especial énfasis" ya que este año la UCAV estrena el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD).

"También pueden conocer actividades como teatro, coro o voluntariado", ha añadido Noelia Muñoz, quien ha indicado que en esta Welcome Party permite que los alumnos,"se conozcan más allá de sus compañeros de clase".

Asimismo, los alumnos han podido conocer los servicios de Movilidad académica, el ya citado de Deportes, Laboratorios, Pastoral Universitaria, Extensión Universitaria y la Hermandad de los Estudiantes, así como varios de los títulos que ofrece la UCAV, como el diploma universitario superior en Fisioterapia Deportiva, Experto Universitario de Posgrado en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, Experto Universitario de Posgrado en Ciberseguridad de los Sistemas Informáticos, Experto Universitario de Posgrado en Robótica y Diseño Industrial y Experto Universitario de Posgrado en Tecnología del Automóvil de Competición.

La Universidad Católica de Ávila fundada en 1996 cuenta entre su oferta académica varios grados, másteres y títulos propios que se ofertan en modalidad presencial y online.

Además, en la UCAV la investigación juega un papel fundamental ya que los equipos de investigación de la Universidad trabajan en proyectos nacionales e internacionales interdisciplinares que abordan desafíos globales, desde la ciencia y la tecnología hasta las ciencias sociales y humanidades.