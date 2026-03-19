UCAV reivindica la aportación de la mujer al mundo profesional desde la educación, el derecho y la salud

La UCAV reflexiona a través de un coloquio sobre el papel de la mujer en el mundo profesional - UCAV

ÁVILA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado una mesa redonda centrada en el papel de la mujer en el ámbito profesional, con especial atención a su contribución en sectores como la educación, el derecho y la salud.

La iniciativa, organizada a través de la Cátedra 'Santa Teresa de Jesús' de estudios sobre la mujer, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, se ha enmarcado en las actividades del mes dedicado a la mujer.

La directora de la cátedra, Sara Gallardo, ha explicado que se trata de "un espacio de reflexión para poder hablar sobre la aportación femenina al mundo profesional", y para ello han contado con tres mujeres con trayectorias profesionales destinadas a varios ámbitos.

Así, el encuentro ha reunido a la rectora de la Universidad Villanueva, Ester Mocholí; la secretaria general de la Universidad Rey Juan Carlos, Marta Albert; y la coordinadora de la Unidad Oncológica Médica del Complejo Asistencial de Ávila, Elena Filipovich, en un coloquio desarrollado "desde la sinceridad, la profundidad y la experiencia", han señalado desde la Universidad Católica de Ávila.

Durante la mesa redonda, las participantes han coincidido en subrayar la importancia de visibilizar la contribución de la mujer en el ámbito laboral.

En este contexto, Mocholí ha defendido la necesidad de generar espacios "donde poner sobre la mesa esa mirada femenina" y ha destacado que el hecho de ser mujer "pueda no ser una limitación sino una ventaja en la carrera profesional".

En este sentido, ha animado a confiar en las propias capacidades y no ponerse límites, y ha destacado la importancia de la pareja "para conseguir el éxito". Por su parte, Albert ha subrayado que las mujeres tienen "mucho que aportar" al espacio público y que todavía hay "mucho camino que recorrer".

En el ámbito sanitario, Filipovich ha puesto el acento en el papel "muy importante de la mujer en el mundo laboral" y ha invitado a reflexionar sobre la autoexigencia, señalando la necesidad de "revisarla", sobre todo en el mundo laboral.