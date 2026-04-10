UCCL ve "insuficientes y tardías" las medidas de la Junta para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio

UCCL califica el paquete de medidas de la Junta para paliar los efectos de la guerra de oriente medio como "insuficientes y tardías" - UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha tildado de "insuficientes y tardías" las 28 medidas aprobadas por la Junta para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio.

El anuncio del Gobierno autonómico de un apoyo complementario al ofrecido por el Ejecutivo central al sector agrario ha vuelto a poner de manifiesto la "falta de apoyo directo y específico a los agricultores y ganaderos de la Comunidad", ha lamentado UCCL a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para la Unión de Campesinos, es el sector agrario uno de los más afectados por las consecuencias económicas derivadas del conflicto, con una subida "inasumible" de los precios de los costes de producción (fundamentalmente gasóleo y fertilizantes) que no puede repercutir en los precios de venta de sus productos porque éstos le vienen impuestos.

Así las cosas, UCCL ha criticado que la Junta haya aprobado un paquete de 28 medidas que se "olvidan por completo del sector ya que únicamente hay dos específicas destinadas a los agricultores y ganaderos castellanoleoneses".

Por todo ello, UCCL ha reclamado una ayuda directa al gasóleo y los fertilizantes que complemente la del Ministerio, puesto que "sin apoyo hay muchos cultivos y granjas que son inviables".