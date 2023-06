UCCL ve "totalmente insuficientes, poco imaginativas y tardías" las ayudas de CyL por la sequía

Pide un frente común con otras CCAA para modificar el programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina y avanzar en una vacuna



VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) han calificado de "totalmente insuficientes, poco imaginativas y tardías" las ayudas anunciadas este martes por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que gestiona Vox en el Gobierno de coalición con el PP, para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía de 2023 que las organizaciones profesionales agrarias han cifrado en 2.000 millones de euros.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, UCCL ha tachado de "mero parche" las ayudas anunciadas este martes en el Consejo Regional Agrario, como los préstamos a través del instrumento financiero de la Comunidad o ayudas directas de 42 millones para complementar las indemnizaciones de Agroseguro en un 27 por ciento para los agricultores a título principal (ATP), un "buen capote" que, según aclara la OPA, sólo cubre a una pequeña parte de agricultores.

UCCL ha advertido al respecto de que quedarán fuera todas las pólizas

que no incluyen sequía y todos los productores que no hayan suscrito seguro. "No compartimos que las ayudas vayan vinculadas a los seguros, cuando en amplias zonas éstos no son atractivos", ha explicado la OPA que tacha este requisito de "inaceptable".

La OPA ha criticado en concreto que se exija como requisito para optar a esos préstamos la suscripción de un seguro agrario y recuerda que en "numerosas zonas" de Castilla y León no se formalizan pólizas "porque no están adaptadas ni a las producciones ni a los precios".

"Para este anuncio no hacia falta esperar tanto", ha lamentado la organización profesional agraria tras el Consejo Regional Agrario que ha reclamado una vez más ayudas directas para los agricultores a título principal (ATP) de 25.000 euros por explotación para compensar, "al menos en una parte, las pérdidas que esta catastrófica campaña agrícola va a traer consigo".

UCCL ha reconocido no obstante que el instrumento financiero propio de la Comunidad Autónoma puede servir para dotar de liquidez a los agricultores y ganaderos con una explotación media en la "campaña muy difícil" que afrontarán en septiembre pero insiste en que esos préstamos no llegarán para los que más lo necesiten.

"O apoyamos a nuestro sector primario o toda la cadena agroalimentaria va a verse afectada y las consecuencias serán inasumibles. Es tiempo de tomar decisiones políticas valientes que pongan en valor el sector estratégico que somos", ha reclamado el sindicato agrario que preside Jesús Manuel González Palacín a Gerardo Dueñas.

Por otro lado, respecto al tema de Sanidad Animal, el segundo tema del orden del día, UCCL aboga por modificar el programa nacional para la erradicación de tuberculosis bovina si no da los resultados esperados en más de 30 años.

En este sentido, ha pedido un frente común con otras comunidades autónomas para conseguir una modificación del citado programa nacional cuyo objetivo sea el control de la enfermedad y apuesta por la investigación científica que culmine en el desarrollo de una vacuna, "que sería el principal método de erradicación de la enfermedad". En su opinión, ante los avances actuales "podría perfectamente desarrollarse si se invirtiera en ello".

"No pretendemos menoscabar la sanidad de nuestra cabaña ganadera, pretendemos que, tras los avances científicos actuales, se apliquen métodos y procedimientos de análisis de la tuberculosis bovina que impliquen que efectivamente únicamente se maten vacas enfermas", ha aclarado UCCL al respecto.