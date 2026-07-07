La UE destina 120 millones a España para paliar daños de incendios de 2025, con más de 143.000 hectáreas quemadas en CyL

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes el visto bueno definitivo a movilizar 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los graves incendios forestales registrados en agosto de 2025, dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Rumanía y Chipre.

En España, Castilla y León fue una de las comunidades autónomas más afectadas por los incendios forestales, que afectaron a 143.880 hectáreas, más de 42.000 de superficie arbolada, según los últimos datos facilitados por la Junta.

Con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) ha culminado la tramitación parlamentaria de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, con la que España se convierte en el principal destinatario de estos fondos, tras los fuegos que afectaron a dieciséis comunidades autónomas y cuyos daños directos fueron estimados por las autoridades en más de 4.300 millones de euros.

España recibirá así más del 80% del importe total aprobado, mientras que Rumanía contará con 14,34 millones de euros para hacer frente a las inundaciones sufridas entre mayo y junio de 2025 y Chipre obtendrá 9,21 millones para paliar los daños ocasionados por los incendios registrados en julio del pasado año.

La financiación europea permitirá sufragar medidas de emergencia y recuperación, entre ellas la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas afectadas, el alojamiento temporal para las personas damnificadas y el despliegue de servicios de rescate, entre otras actuaciones urgentes.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para hacer frente a las primeras necesidades derivadas de la emergencia, de modo que el desembolso aprobado este martes completará la ayuda prevista con cargo al Fondo de Solidaridad.