La UEMC aborda los retos legales del desarrollo de videojuegos en una nueva microcredencial universitaria

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha puesto en marcha la Microcredencial Universitaria en Derecho Aplicado al Desarrollo de Videojuegos, una formación especializada dirigida tanto a profesionales del ámbito jurídico como a desarrolladores, diseñadores, productores, responsables de estudios, publishers, estudiantes y otras personas interesadas en conocer el marco legal de la industria del videojuego.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IDEVA) del Ayuntamiento de Valladolid, en el marco del Convenio de Colaboración para el Desarrollo de Acciones Formativas e Innovadoras en Materia de Sostenibilidad y Tecnología Digital, señala la institución académica a través de un comunicado.

La formación está dirigida por Darío López Rincón, licenciado en Derecho y coautor del libro 'Ludum Lex: los secretos del derecho aplicado al desarrollo de videojuegos'. Ha sido reconocido con diversos premios de investigación en el ámbito de la protección de datos aplicada al sector del videojuego y ha impartido formación y participado como ponente en universidades, asociaciones profesionales y eventos especializados vinculados al ámbito jurídico y de los videojuegos.

La microcredencial se estructura en cuatro áreas que recorren algunos de los principales aspectos jurídicos que intervienen en el desarrollo, publicación y comercialización de un videojuego.

El primer bloque abordará la propiedad intelectual e industrial, desde la consideración del videojuego como una obra compleja hasta cuestiones relacionadas con la autoría, la cesión y gestión de derechos, el plagio, la reutilización de contenidos, las marcas, los títulos o las medidas antipiratería y anti-cheat.

La segunda unidad estará centrada en la contratación en la industria del videojuego, con contenidos relacionados con los términos y condiciones, los contratos de edición y distribución, las licencias de software, los acuerdos de confidencialidad, la relación laboral y la cesión de derechos, así como las particularidades de los estudios independientes.

El tercer bloque analizará las obligaciones relacionadas con el consumo y la protección de datos, incluyendo los derechos de consumidores y usuarios, la responsabilidad de productores, editoras y plataformas, la información previa y la publicidad, así como la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por último, la formación se adentrará en algunos de los principales retos legales actuales y futuros para la industria, como el Digital Services Act, el Data Act, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la conservación del videojuego, los micropagos, las loot boxes, los patrones adictivos o la patentabilidad de mecánicas.

La microcredencial tendrá una orientación eminentemente práctica, basada en el análisis de casos reales y en la aplicación directa del marco jurídico a situaciones habituales dentro de la industria. El objetivo es que los participantes "puedan identificar riesgos, comprender las obligaciones legales que afectan a sus proyectos y tomar decisiones mejor fundamentadas en las diferentes fases de desarrollo, explotación y comercialización de un videojuego", añade la información.

El programa, de 50 horas de duración y 2 créditos ECTS, se impartirá de forma presencial en las instalaciones de la UEMC los días 23 y 30 de septiembre y 7 y 14 de octubre de 2026, en horario de 16.00 a 20.00 horas.