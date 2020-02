La UEMC acerca mañana a Unitour Valladolid su amplia oferta académica y sus nuevas instalaciones profesionales

Publicado 04/02/2020 11:09:37 CET

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acerca mañana a Unitour Valladolid su moderna y actualizada oferta de titulaciones, así como sus renovadas instalaciones profesionales, a los estudiantes de Bachillerato que se acerquen a la Feria de Valladolid.

Se trata de una completa oferta formativa que cuenta con 17 Grados Oficiales, seis Dobles Grados y siegte Dobles Grados Internacionales de "gran futuro profesional", alineado con el modelo educativo diferencial de la Universidad, que conecta con el mundo empresarial e institucional logrando acercar a los estudiantes las tendencias del mercado laboral, destapar su talento y reforzar su marca personal para que se conviertan en los profesionales que requiere el entorno económico y social y llegar a formar líderes capaces de contribuir al progreso y a la transformación del mundo, señala la institución académica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Además, la UEMC mostrará a los futuros universitarios sus nuevas instalaciones destinadas a facilitar su formación práctica y a acercar a los estudiantes la realidad de su futura profesión, lo que facilita la inserción laboral de los estudiantes en empleos de máxima responsabilidad.

De esta manera, los estudiantes de Psicología y Criminología de la UEMC ya pueden hacer uso de la nueva Cámara de Gesell, integrada en la Unidad de Evaluación e Intervención Psicológica. Por su parte, los estudiantes de las titulaciones vinculadas con la Comunicación podrán aprovecharse de las modernizadas cabinas de postproducción equipadas con el último software de edición vinculadas al Plató de Cine y Televisión de la Universidad, añaden.

El remozado gimnasio de la UEMC se ha convertido en una moderna Sala de entrenamiento funcional y de acondicionamiento físico, con un espacio denominado 'Strength & Conditioning Room', que se suma al Laboratorio de fisiología del ejercicio y a las Pistas Polideportivas para facilitar la formación práctica de los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Nuevas salas de camillas, de fisioterapia neurológica, de electroterapia o de crioterapia y termoterapia destinadas a los futuros fisioterapeutas, o una completa Clínica Odontológica con 29 sillones dentales, siete equipos de radiología intraoral, un ortopantomógrafo/telerradiógrafo y un CBCT de última generación para los estudiantes del Grado en Odontología son otras de las modernas instalaciones que la Universidad Europea Miguel de Cervantes pone a disposición de su alumnado.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL

Además de la apuesta por la formación práctica orientada al desarrollo de las competencias profesionales que demanda el mercado laboral, la UEMC se vuelca en su orientación internacional, que va más allá de la movilidad de estudiantes, integrando y coordinando aspectos clave como la internacionalización de los currículum formativos, la empleabilidad y emprendimiento internacionales o el aprendizaje de idiomas.

En la actualidad ya se ofertan siete dobles titulaciones internacionales en colaboración con prestigiosas instituciones. La UEMC refuerza sus titulaciones en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual con la puesta en marcha de Dobles Grados Internacionales con la colaboración de la California State University de Estados Unidos, continúa el comunicado.

Estos programas incluyen una estancia de dos cursos en el campus de San Bernardino de la prestigiosa universidad norteamericana, con la que se obtiene una segunda titulación de Bachelor of Arts in Communication. Permitirán obtener dos titulaciones universitarias oficiales, una europea y otra norteamericana, en sólo cinco cursos, así como vivir una experiencia internacional y multicultural que permite un productivo networking e intercambio de experiencias entre estudiantes internacionales, mantiene.

Otras opciones son el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Bachelor of Arts Degree in Hotel & Hospitality Management o en Global Business Management con la Business & Hotel Management School de Suiza; el Doble Grado en ADE y BA Degree in Business con la Dublin Business School de Irlanda; y el Doble Grado en Ingeniería Informática y Bachelor of Computing Science con la Thompson Rivers University de Canadá.

Estas titulaciones incluyen el innovador programa International Communication Skills de la UEMC para la adquisición de competencias lingüísticas, académicas y profesionales, que permite no sólo acreditar mediante una certificación oficial el nivel del estudiante, sino que facilita que los alumnos adquieran las competencias necesarias para desenvolverse con garantías en el entorno internacional.

La excelente valoración de perfiles profesionales con formación y experiencia internacional facilita la inserción laboral. El objetivo es crear profesionales capaces de desenvolver en un mundo cada vez más globalizado y cambiante, con una mente abierta a los mercados internacionales.

En Unitour Valladolid, los preuniversitarios podrán disponer de completa información de becas, ayudas y servicios que la Universidad Europea Miguel de Cervantes pone a su disposición, así como de material orientativo sobre los grados que se cursan en la Facultad de Ciencias de la Salud (Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Odontología); en la Facultad de Ciencias Sociales (Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas y Criminología); y en la Escuela Politécnica Superior (Ingeniería de Organización Industrial, Arquitectura Técnica e Ingeniería Informática), concluye el comunicado.