UEMC y Diputación presentan los resultados del proyecto Pervivar sobre violencia de género en el medio rural

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Diputación de Valladolid celebrarán este martes, 28 de octubre, la jornada 'Violencia de género: percepciones y realidades desde el medio rural de la provincia de Valladolid', en la que se presentarán los principales resultados del proyecto de investigación Pervivar.

Además, se generará un espacio "de reflexión conjunta" con agentes sociales sobre la percepción y la intervención frente a la violencia de género en el entorno rural vallisoletano, señala la institución académica a través de un comunicado.

La investigación, desarrollada en el marco del VI Programa de Investigación y Retención del Talento UEMC-Diputación de Valladolid, analiza "cómo hombres y mujeres del medio rural perciben y responden ante la violencia de género, con el objetivo de detectar carencias en la sensibilización, identificar fortalezas comunitarias y proponer medidas de prevención adaptadas al territorio".

El proyecto 'Pervivar: Percepción de la violencia de género en la población adulta de la provincia de Valladolid' se ha llevado a cabo en 15 municipios de la provincia mediante una metodología mixta, que combina entrevistas semiestructuradas con cuestionarios.

Los resultados reflejan tanto resistencias culturales y sociales como recursos de apoyo y redes comunitarias que influyen en la forma en que las mujeres y hombres rurales entienden y afrontan la violencia machista, detalla el comunicado.

Así mismo, se han extraído conclusiones "relevantes" para la prevención, y se han generado evidencias que han servido de base para el diseño de programas de sensibilización y estrategias de intervención adaptadas a las características del entorno rural, que se han recogido en una guía de intervención comunitaria orientada a fortalecer los mecanismos de actuación y fomentar la implicación activa de la ciudadanía y las instituciones.

Esta guía será entregada a los municipios participantes, con el fin de reducir la incidencia de la violencia de género y mejorar la coordinación entre recursos locales, añade la informaicón.

La investigadora responsable, María de los Ángeles Santos Pérez, subraya que ocuparse de la mujer en el medio rural "es también fijar población y fortalecer la cohesión social", para destacar la importancia de transferir los resultados de la investigación a las políticas locales y al trabajo cotidiano de los agentes sociales.

JORNADA

El encuentro comenzará a las 9.15 horas en el Edificio QBO - Espacio La Granja de la Diputación de Valladolid, con la inauguración institucional a cargo de Conrado Íscar Ordóñez, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, y David García López, rector de la UEMC.

Tras la apertura, las investigadoras María de los Ángeles Santos Pérez y Cristina Gómez Cuesta presentarán los principales resultados del proyecto Pervivar.

A continuación, se celebrará la primera sesión, centrada en las medidas institucionales contra la violencia de género en la provincia de Valladolid, moderada por Raquel Fernández Merino.

La jornada continuará con la mesa redonda 'Intervención sobre el terreno: particularidades del medio rural', moderada por Paula Carriba Alonso y Raquel Pajares Fernández.