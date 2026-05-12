La UEMC sitúa la fibromialgia en el centro del debate sanitario y social con una jornada de innovación y salud

Mesa redonda “Atención integral en fibromialgia: voces y experiencias desde la clínica - UEMC

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha conmemorado este martes el Día Mundial de la Fibromialgia con la celebración de la jornada 'Innovación, aprendizaje y salud en fibromialgia', un encuentro científico y social que ha reunido en el campus universitario a profesionales sanitarios, estudiantes, pacientes, investigadores y representantes del ámbito asociativo para abordar los principales retos vinculados a la fibromialgia y otras enfermedades crónicas invisibles.

El encuentro ha permitido compartir los resultados de los talleres desarrollados durante el curso académico en el marco del proyecto de innovación educativa, visibilizar la realidad de las personas con fibromialgia y fomentar el diálogo interdisciplinar entre profesionales, pacientes y comunidad universitaria.

La jornada ha sido inaugurada por el rector de la UEMC, David García López, y ha contado con la ponencia inaugural 'Vivir mejor con fibromialgia: el papel clave de la Terapia Ocupacional en una Unidad de Fibromialgia', impartida por Adrián Rodríguez Marazuela, terapeuta ocupacional de la Unidad de Fibromialgia del Hospital Sant Joan de Déu de Palma.

Posteriormente se ha celebrado la mesa redonda 'Atención integral en fibromialgia: voces y experiencias desde la clínica', moderada por Olga I. Fernández Rodríguez, coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la UEMC, directora del grupo de investigación INPRO y responsable del proyecto de innovación educativa.

En ella han participado profesionales de distintas disciplinas sanitarias y sociales, que han analizado el abordaje interdisciplinar de la fibromialgia desde la fisioterapia, la psicología, la enfermería comunitaria, la nutrición y la terapia ocupacional.

El programa ha incluido además un espacio de networking y exposición de pósteres científicos, en el que se han reconocido distintos trabajos académicos vinculados a la innovación educativa y la salud.

La segunda mesa redonda, centrada en 'El valor del aprendizaje-servicio: reflexiones del equipo académico y estudiantil', ha reunido a profesorado y estudiantes de distintas titulaciones de la UEMC, entre ellas Nutrición Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermería, Psicología y Publicidad y Relaciones Públicas.

Durante este espacio se han compartido experiencias desarrolladas en talleres de educación para la salud dirigidos a personas con fibromialgia, integrando la visión de las Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales.

La jornada ha concluido con una sesión de conclusiones centrada en el impacto social y formativo del proyecto de innovación educativa, en la que representantes de AFICROVALL han puesto en valor la importancia de la colaboración entre universidad y asociaciones de pacientes para mejorar la calidad de vida, la sensibilización social y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la salud.

La iniciativa, impulsada por profesorado de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales de la UEMC, ha contado con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad y Enseñanza Digital, a través del programa de Proyectos de Innovación Educativa, y del Vicerrectorado de Política Científica e Internacionalización mediante el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE 2024-2027).

Asimismo, la jornada se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Fibromialgia de Valladolid (AFICROVALL), para reforzar la conexión entre universidad, investigación y sociedad, según ha informado la institución universitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La actividad ha estado financiada por el Plan TCUE 2024-2027 de la Junta de Castilla y León y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, consolidando el compromiso de la institución con la innovación docente, la investigación aplicada y el desarrollo de iniciativas con impacto social orientadas al bienestar y la salud de las personas.