UEMC Valladolid acuerda no jugar en casa el siguiente partido previsto tras solicitarlo el Ayuntamiento por las obras

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El UEMC Baloncesto Valladolid ha acordado con el Clínica Ponferrada SDP la inversión del orden en el calendario de los partidos que deben jugar la actual liga 2ª FEB de baloncesto, de tal modo que se adelante a este 16 de noviembre el choque previsto inicialmente para marzo de 2026 en la ciudad berciana, fecha a la que se trasladará el partido en el pabellón polideportivo Pisuerga de la capital vallisoletana --actualmente sometido a una intervención de urgencia para reparar las filtraciones en las cubiertas--.

De esta manera, ambos clubes han acordado disputar en primer lugar el partido que correspondería a la jornada 20 de liga, en suelo berciano, y el de la séptima jornada de Liga, previsto inicialmente para el sábado 15 de noviembre en Pisuerga, se retrasa al fin de semana del 7 marzo, cuando los vallisoletanso recibirán al Ponferrada.

Ello se debe, como apunta el club morado en un comunicado recogido por Europa Press, a la previsión de una reforma urgente en la cubierta del pabellón, después de la situación del pasado sábado en el que las goteras que encharcaron parte de la cancha obligaron a suspender el encuentro entre el UEMC Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa.

El motivo del cambio, precisan, es la solicitud del Ayuntamiento de Valladolid para poder acometer con urgencia una reforma en la cubierta del Polideportivo Pisuerga y garantizar una solución a corto plazo al problema de goteras del pabellón morado.

De esta manera, el UEMC Baloncesto Valladolid encadenará tres encuentros a domicilio de manera consecutiva ante Círculo Gijón este domingo a las 19.00 horas, el mencionado duelo regional ante Ponferrada y la visita al Reina Proteínas Clavijo el domingo 23.

Ello sumado al primer parón de la temporada por las Ventanas FIBA implicará que el conjunto vallisoletano no debería ejercer como local hasta el fin de semana del 6 de diciembre, cuando está previsto que reciba al Insolac Caja 87.

El UEMC Baloncesto Valladolid y el Club, asimismo, agradece al Clínica Ponferrada SDP la comprensión y las facilidades otorgadas para poder efectuar el cambio y garantizar la viabilidad de la disputa del partido.

El encuentro del próximo día 16 de noviembre se jugará a partir de las 18.15 horas en el pabellón municipal Lydia Valentín de Ponferrada.