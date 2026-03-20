UGAL-UPA León reclama a las industrias lácteas que mantengan y prorroguen los contratos de recogida de leche

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LEÓN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGAL-UPA León ha reclamado este viernes a las industrias lácteas que mantengan y prorroguen los contratos de recogida actualmente vigentes y que "dejen de amenazar" con bajar el precio de la leche a los ganaderos hasta en siete céntimos de euro por litro desde el próximo mes de abril, porque el precio "está ya muy ajustado" ante los elevados costes de producción.

En este sentido, la organización ha advertido que no aceptará "nuevas tentativas" de la Patronal láctea para "forzar" precios en origen a la baja en un escenario de inestabilidad y de subida de precios de gasóleo, luz y fertilizantes.

Además, UGAL-UPA ha denunciado las importaciones "masivas" de leche procedentes de Portugal y Francia porque no hay suficiente leche en España mientras que el mercado español demanda y consume muchos lácteos, por lo que considera que "no está justificada ninguna bajada de precios" a los ganaderos españoles.

En este contexto, ha lamentado el "afán" de las industrias lácteas de "enriquecerse a costa de los bolsillos de los ganaderos" de León y del resto del país, según ha informado a Europa Press en un comunicado UGAL-UPA.

En su opinión, resulta "un verdadero despropósito" que la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) reclame más producción de leche en el país y que "quieran pagarla a precios más bajos aún".

"UN PASO AL FRENTE"

Por estas cuestiones, ha reclamado a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que den "un paso al frente" y velen por el "estricto" cumplimiento de la legislación vigente en el sector productor.

"Reclamamos controles rigurosos para que la cuantía de las importaciones se limite a lo estrictamente necesario para cubrir el consumo nacional y nunca por debajo de costes, y que además se activen los mecanismos necesarios para que los nuevos contratos provinciales de suministro reflejen la situación actual de crisis ajena al sector productor", ha añadido.

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS AGENTES

Ante la inminente renovación de numerosos contratos de abastecimiento de leche el próximo mes de abril, UGAL-UPA ha apelado a la responsabilidad de todos los agentes y ha pedido la actuación de los organismos de Consumo en la Junta de Castilla y León y de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Finalmente, UGAL-UPA ha exigido a las industrias que actúen con responsabilidad y "con altura de miras" y ha advertido que no consentirá que "pretendan hacer caja a costa de la viabilidad del sector productor". "También advertimos a las cadenas de distribución que no vuelvan a cometer errores del pasado con prácticas fraudulentas utilizando leche de otros países a precios bajos como producto reclamo", ha concluido.