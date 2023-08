UGT califica de "verganzonada" y "parche" el anuncio de la contratación "sin transparencia" de 177 técnicos para el ECYL

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha calificado de "verganzonada" y "parche" el anuncio realizado por parte del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de la reestructuración orgánica del Servicio Público de Empleo (ECyL) antes de fin de año y la contratación de 177 técnicos en Castilla y León "sin transparencia" y sin "dar explicaciones", una propuesta que el sindicato considera "imposible" de ser realizada en el plazo establecido.

Así lo ha considerado la organización sindical en una rueda de prensa celebrada este jueves, en la que ha participado el secretario general de la FeSP-UGT CyL, Tomás Pérez; el secretario de Acción Sindical, Raúl Santa Eufemia, y el secretario de Acción Sindical de los Servicios Públicos, Carlos Arenas.

En este marco, Pérez ha asegurado que existen "muchas dudas y pocas explicaciones" en relación con esta contratación, puesto que no se ha especificado por parte de la Consejería del ramo si estas plazas ofertadas van a ser estructurales y a través de una oposición, así como la titulación requerida y si se va a realizar la contratación con el dinero de los fondos europeos.

Si esta oferta de empleo se va a realizar con dinero de Europa, ha señalado Pérez, entonces no se está arreglando un problema sino que se está "poniendo un parche", razón por la que ha pedido a Veganzones que se tome la política y a Castilla y León "en serio".

"Porque lo único que estamos viendo es simplemente la demagogia y el populismo llevado al gobierno", ha sentenciado Tomás Pérez, al tiempo que ha considerado que no se está viendo "ninguna política seria y el empleo y el desempleo tienen que ser políticas serias".

Desgraciadamente, ha continuado el secretario general de la FeSP-UGT CyL, la Comunidad tiene un consejero de Empleo que parece que está en el "club de la comedia y no en un gobierno".

ECYL "SIN ORIENTADORES"

En la misma línea, Pérez ha señalado que tampoco la cifra es "exacta" porque "cada día se anuncia un número". Asimismo, ha recordado que cuando entró al gobierno Veganzones se dedicó a "destrozar" todo lo que había y anuló unos programas de "mucho éxito" de orientación y formación para los parados.

Pérez ha hecho énfasis en que el consejero de Industria quitó las subvenciones a estos cursos de formación y hubo que despedir a esos orientadores que dependían de esa subvención y desde ese momento Castilla y León se quedó sin orientadores en el ECYL.

"Veganzones destrozó lo que había y ahora dice que va a contratar y surgen muchísimas dudas", ha remarcado el secretario general de la FeSP-UGT CyL, porque se lleva negociando la estructura de las consejerías "mucho tiempo y estos trabajadores no aparecen por ningún lado".

Por este motivo, Pérez ha indicado que no se tiene conocimiento de cómo se va a contratar a estos empleados, si van a ser interinos, los tipos de contratos que van a realizar o si van a pertenecer o no a la Administración.

Para Pérez, es "muy triste" que un gobierno antes de nada "destroce" lo que hay sin dar alternativas y luego cuando se da cuenta de la falta de orientadores y de que necesita "lo que ha destrozado" anuncie que va a contratar a 177 personas, "cuando ya estaban contratadas hace un año y gracias a él ahora están en el paro".

NEGOCIACIÓN DE PLAZAS

El secretario de Acción Sindical de los Servicios Públicos, por su parte, ha señalado que la modificación de las RPT (Relación de Puestos de Trabajo) es una cuestión que se lleva negociando desde hace un año y de forma "urgente" la Consejería de Presidencia les empezó a convocar a finales de junio para abordar las RPT de las diferentes consejerías y organismos de la Junta.

Esa propuesta planteada, ha indicado Arenas, se revisó y como todas las modificaciones van a coste 0 pues cuando hay alguna subida de nivel esto supone una amortización de plazas, algo en lo que UGT no está de acuerdo.

Arenas ha subrayado que en esa propuesta en el ECYL se daban de baja 232 plazas, se creaban 102, y al final se perdían unas 93 plazas en total. Simultáneamente, ha precisado, cuando se estaba con esa negociación, Veganzones había empezado a anunciar que se iban a hacer 170 y ahora las concreta en 177 plazas de nueva creación.

No obstante, Arenas ha asegurado que los organismos y consejerías de la Junta están "mal dotadas de personal" por lo que les parecería "muy bien" la creación de esas 177 plazas, pero no entienden por qué no se han incluido dentro de la negociación de las RPT.

El problema, ha remarcado el secretario de Acción Sindical de los Servicios Públicos, es que la Consejería de Hacienda y de Presidencia han afirmado "no tener ni idea" de ese tema y que la Consejería de Industria no les ha planteado la contratación de esas plazas.

En este sentido, Carlos Arenas ha aseverado que por lo "poco" que se sabe porque no se les ha convocado por parte de las consejerías para negociarlo son unas plazas que se van a contratar a través de una bolsa de empleo y se supone que va a ser para personas técnico orientador para el empleo.