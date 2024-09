UGT y CCOO se felicitan por 'descongelar' la Fundación Anclaje para buscar una alternativa al cierre de Bimbo

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Anclaje celebrará el próximo miércoles, día 25 de septiembre, a las 17.00 horas, una primera reunión para abordar el ERE extintivo anunciado por Bimbo para su planta en Valladolid que supondría el despido de cerca de 200 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.

Así lo han anunciado este viernes los líderes de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, quienes se han felicitado por la recuperación de una entidad que, en palabras del segundo de ellos, "aparece contemplada en el Diálogo Social, ha ayudado a muchas empresas en crisis y permanecía congelada durante dos años lo largo del mandato de la ultraderecha con el consejero de Vox Mariano Veganzones".

Ambos sindicalistas han mostrado su rechazo frontal al anuncio de Bimbo pues, como así ha denunciado públicamente Andrés, supone una "deslocalización pura y dura pues no se trata de una empresa en crisis que da pérdidas, sino de un traslado porque lo que ganan les parece poco".

En este sentido, el secretario de CCOO en Castilla y León ha explicado que en este país las deslocalizaciones "no son legales, no están permitidas por el Estatuto de los Trabajadores", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la Junta de Castilla y León con el fin de buscar "alguna alternativa que podría pasar por la cesión de las instalaciones a algún inversor para dar continuidad al empleo y la propia fábrica para no perder capacidad productiva en Castilla y León".

En lo que han coincidido ambos dirigentes sindicales es que, con la activación del protocolo de empresas en crisis en la Fundación Anclaje, se abre un escenario de negociación, de rechazo al cierre por la "avaricia de ganar más" y convencidos de que la ley está de su parte, ha concluido Andrés.