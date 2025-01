Movilización el 15 de marzo en Valladolid contra la gestión sanitaria en CyL

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO aunarán a usuarios y profesionales en una "gran movilización" que se celebrará en Valladolid el próximo 15 de marzo contra el "trampantojo, la inacción y la estupidez" de la gestión que hace la Junta de la Sanidad.

Aunque ni el recorrido ni la hora están definidas, los representantes de ambos sindicatos han adelantado que se desarrollará "por las calles centrales" de la capital y que comenzará sobre las 12.00 horas. Una protesta que ya cuentan con el respaldo de formaciones políticas como PSCyL, IU, PC y Ahora Decide, si bien los sindicatos están en contacto con organizaciones sociales para que sea un movimiento "masivo".

"Es el momento", ha explicado el secretario de Acción Sindical UGT SP Zamora y miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública de esta provincia, Gerónimo Cantuche, que ha abogado por "plantarse" ante la "inacción" de la Consejería de Sanidad y de un Gobierno "sin presupuesto", con una ley de blindaje de los servicios públicos que es un "paripé" y que "descapitaliza la sanidad pública para capitalizar la privada". "Esto provoca muertes", ha denunciado.

Una "sucesión de problemas" que no se solucionan a pesar de las "grandes manifestaciones" llevadas a cabo por las plataformas de Castilla y León y que revelan, en palabras del secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO CyL, Ignacio Fernández, un "problema de gestión política y de gestión cotidiana del propio sistema de la sanidad pública".

En este sentido, ha apuntado que los planteamientos que hicieron las distintas plataformas en 2023 a la Consejería, siguen vigentes "ahora". "No hemos evolucionado", ha lamentado para tildar a la Junta como el Gobierno del "marketing". "Eso lo hace bien. De cuando en cuando sale el consejero o sale el presidente para presentar este programa de salud mental sin presupuesto y efectivamente vende humo. Desde el punto de vista publicitario hay que reconocer que son eficaces. Desde el punto de vista sanitario son necios", ha zanjado.

En este punto, el representante de CCOO han incidido en que la convocatoria de la manifestación "legitima" la participación en la protesta de los profesionales. "Hasta ahora las plataformas eran altavoz social, pero ahora con esta convocatoria salen a la calle también los profesionales. No estamos de espaldas unos y otros, somos complementarios. La dignidad en el trabajo es dignidad en la atención y a la inversa, la mala atención es mala praxis porque no hay otra opción, porque no queda otra opción para acabar", ha abundado.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO CyL, Beatriz Benavente, ha valorado la "excepcionalidad" de los profesionales sanitarios de Castilla y León que tienen unas condiciones tanto laborales como retributivas "nefastas". "Además estamos viendo que la Consejería a lo largo de los años va de mal en peor y toma medidas que nos están encaminando a un precipicio y que estamos ya al borde", ha lamentado.

Insiste en la "necesidad" de una reestructuración" de la Atención Primaria y de la "división" que han generado medidas del departamento de Alejandro Vázquez en Atención Hospitalaria. "Cada vez tenemos profesionales más quemados, con más presión asistencial. Ni se contrata más personal, ni se incentiva al que ya tiene. Consecuencia, pues que los profesionales que se pueden marchar, se marchan", ha concluido.

DESTRUIR EQUIPOS

Al hilo de estas palabras, el secretario general UGT-Servicios Públicos, Tomás Pérez, ha cargado contra el Gobierno autonómico por "destruir equipos". "Pagan solo a dos categorías por trabajar los sábados. Lo hicieron con dos sindicatos antes de unas elecciones. Casualmente uno de ellos tenía unos grandes vínculos afectivos personales y profesionales con un grupo político que en ese momento respaldaba al gobierno que se llama Vox", ha aclarado.

Decisión que, en sus palabras, genera "resentimiento" por lo que ha tildado la política de la Junta de "trampantojo". "Vamos, vamos y la burra no se mueve. Eso es un trampantojo. Y la política de sanidad de la Junta de Castilla es el peor de los trampantojos. "Crean diferencias entre sus trabajadores. Eso se debe a una cosa que se llama inacción, ineficiencia y estupidez. Y eso es la política sanitaria de la Junta de Castilla y León. Por eso nos manifestamos, por eso apoyamos a los usuarios. Por eso creemos que es la oda de decir basta, basta de trampantojos", ha finalizado.