UGT pide a Mañueco que rompa con Vox y gobierne en minoría

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha pronosticado para este 2024 que los avances con las Consejerías del Partido Popular seguirán su cauce, mientras que ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa con Vox y gobierne en minoría a través de acuerdos con el diálogo social.

"Le pedimos una vez más al Gobierno de la Junta de Castilla y León del Partido Popular que rompa definitivamente con Vox, que no pedimos nuevas elecciones, pedimos que gobiernen en minoría, que gobiernen con acuerdos a través del diálogo social y que volvamos a ser ejemplo en el ámbito de otras comunidades autónomas pero también a nivel internacional", ha trasladado Temprano en una entrevista concedida a Europa Press.

De cara al futuro, desde el sindicato prevén que se vaya a seguir avanzando con el bloque 'popular' del Ejecutivo autonómico, "como ha sucedido en el año 2023", y que habrá "nuevos acuerdos del diálogo social y cumplimiento de los acuerdos ya firmados".

"Me refiero principalmente a la Consejería de Familia, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Consejería de Educación, a la Consejería de Presidencia y a la Consejería de Hacienda", ha concretado Temprano.

Por el contrario, con la Consejería de Empleo, Industria y Comercio que dirige Mariano Veganzones, "si sigue el actual consejero se irá a peor y desde luego va a seguir habiendo un enfrentamiento motivado y originado por él que no va a tener solución".

Desde UGT hacen un balance "negativo" de este 2023 porque el principal lo que principalmente afecta a los trabajadores, que es la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, "ha habido un claro incumplimiento de los acuerdos que estaban en vigor y, por otra parte, no se ha constituido ninguna mesa de cara al futuro".

Durante este año, según el líder sindical, han desaparecido las políticas activas de empleo, ha desaparecido toda la orientación y formación para desempleados, ha desaparecido la prevención en riesgos laborales dada la alta siniestralidad que tiene Castilla y León y ha desaparecido todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad referente al tema del empleo.

"Y lo que es más grave", ha añadido Temprano que en Castilla y León no se están aplicando los presupuestos que llegan del Gobierno de la Nación a través de la Unión Europea. "Y esto lo vemos que en los datos macroeconómicos de Castilla y León, bien es verdad que los índices de desempleo son más bajos que la media a nivel estatal, pero serían datos que nos pueden confundir ya que la población activa está bajando", ha precisado.

En este contexto, ha criticado el movimiento "continuo" por parte de Vox en esta comunidad hacia los sindicatos de clase al intentar "crear odio, dividir a la sociedad y no dedicarse a las responsabilidades que tienen como Gobierno de la propia Junta de Castilla y León".

FUGA DE EMPRESAS

Además, Temprano ha atribuido a la ruptura del clima de diálogo social el hecho de que empresas en esta comunidad autónoma estén abandonando Castilla y León para irse a otro país o para irse a otra comunidad autónoma y también que empresas o fondos que querían instalarse en esta comunidad autónoma y habían tomado la decisión hayan suspendido de momento venirse a Castilla y León.

"Diálogo social significa que existe un instrumento donde las empresas y los trabajadores, a través del diálogo, llegamos a acuerdos y eso daba estabilidad laboral y eso daba que, ante todo, ante cualquier movilización y antes de crear un conflicto, nos sentábamos para llegar a acuerdo", ha deslizado Temprano, que ha culpado al Gobierno autonómico de esta ruptura.

Además, Temprano ha señalado que durante mucho tiempo Castilla y León ha sido ejemplo "de tener instrumentos a través de la Consejería que, ante cualquier crisis de cualquier empresa y antes de que se produjera la deslocalización o cierre, siempre se mediaba la Junta de Castilla y León para llegar a acuerdos y que no se produjera". "Hoy eso ya no existe y se lo ha cargado la propia Consejería", ha aseverado.

Con todo, Temprano ha apostillado que la descolalización no se debe a un asunto de impuestos como sí apuntan desde CEOE en Castilla y León: "Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de impuestos y es verdad que las propias comunidades autónomas están haciendo dumping, pero esa no tiene que ser la causa".

"Nosotros no estamos de acuerdo con que se produzca dumping entre las distintas comunidades con el tema de los impuestos. Es más, nosotros lo que pensamos es que las empresas no pueden competir entre ellas por un tema de impuestos porque si es así, desde luego, en esta comunidad autónoma lo tendremos difícil para el asentamiento de empresarios", ha concluido.