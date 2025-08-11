UGT exige la "adopción inmediata de medidas de seguridad necesarias" en Zambrana y "ceses" por la fuga de tres internos

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Valladolid ha exigido "la adopción inmediata de las medidas de seguridad necesarias" en el Centro de Menores Zambrana debido a las "malas condiciones laborales existentes" y la "ceses" tras la reciente "fuga" de tres internos, dos de ellos mayores de edad que estaban a la espera de su traslado a prisión.

"Estamos esperando a las mejoras anunciadas hace meses por la Junta de Castilla y León para reforzar la seguridad", ha manifestado el sindicato, que también ha reprochado a la dirección del centro "el mal estado de una las ventanas", que han asegurado que es "por lo que se ha producido la fuga".

UGT ha recordado, a través de un comunicado, que la falta de seguridad "se ha reflejado en las reiteradas denuncias realizadas por las agresiones de las que han sido víctimas las personas trabajadoras del Centro ante la manifiesta falta de seguridad existente" y que, han denunciado, "han quedado impunes por la falta de rigor a la hora de aplicar el reglamente de régimen interno".

En este sentido, también se han referido al "continuo consumo de tabaco y porros ante la política del centro de no penalizar su consumo en un centro de menores".

Todo ello, a su juicio, provocan un "clima de inseguridad e impunidad" que dificulta "la intervención socioeducativa que se pretende realizar en el Centro para reeducar y resocializar a los menores y jóvenes", además de poner "en riesgo la integridad física tanto de los internos como de las personas trabajadoras".

Asimismo, han defendido que "están incumpliendo la Ley del Menor" y que el internamiento, "en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores".

Finalmente, la sección sindical de UGT en el Centro Zambrana ha recordado que "el pasado mes de marzo el director del centro penitenciario de Valladolid fue cesado por la fuga de un preso" y ha sugerido que "tal vez sea un ejemplo a seguir para los responsables del Centro de Menores de Valladolid".