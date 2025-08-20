UGT exige a la Junta que se declaren "automáticamente Ertes de fuerza mayor" a trabajadores afectados por los incendios

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGTCyL ha solicitado a la Junta la constitución "urgente" de una mesa de trabajo en la que se aborde la situación de los empleados de los diferentes sectores que se están viendo afectados por la ola de incendios que está afectando a la comunidad, para los que ha solicitado que se declare "automático" Expediente de Regulación Temporal de "fuerza mayor".

Desde el sindicato recuerdan, a través de un comunicado, que en pleno periodo estival hay "una amplia oferta turística" en los entornos afectados que no pueden "ofrecer sus servicios habituales".

Una circustancia, apuntan, que "no solo afectan al sector servicios (hostelería, comercio y turismo), sino a talleres, fábricas y empresas en general de la zona que no pueden desarrollar su actividad".

En este sentido, desde el sindicato han hecho hincapié en que solicitarán que todos los Ertes se consideren "de fuerza mayor para que ningún trabajador o trabajadora quede desprotegido con el fin de paliar la situación a la que tienen que hacer frente por una causa sobrevenida e intentar salvar sus puestos de trabajo aprovechando, además, la declaración de zona catastrófica a las zonas afectadas en la comunidad y en el marco de las ayudas que se han programado en este ámbito tanto autonómicas como estatales".

Al respecto, en UGT defienden la necesidad de aplicar las condiciones de este tipo de Erte "para que los trabajadores no consuman su prestación por desempleo y puedan volver a incorporarse a sus puestos de trabajo una vez concluida la situación que lo provoca, tal y como sucedió con el Covid".

Además, el sindicato ha puesto a disposición de todas las personas trabajadoras afectadas por los incendios las sedes de UGT en toda Castilla y León para que acudan a solicitar ayuda "para atender todas sus demandas laborales", con el fin de poner a su disposición los medios informativos, jurídicos y de gestión de los que dispone el sindicato.

"Nadie debe quedarse atrás en esta crisis y vamos a poner todos los medios a nuestra disposición para ayudar a conservar los puestos de trabajo tan necesarios en nuestra comunidad", concluyen.