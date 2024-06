UGT lamenta que el discurso de Mañueco sea "más de lo mismo" y pide "más medios" en servicios básicos

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT CyL, Francisco Temprano, ha lamentado que la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Debate sobre Política General de la Comunidad, sea "más de lo mismo", al tiempo que ha reclamado "más medios" para garantizar el Estado de Bienestar.

Temprano ha afeado al presidente de la Junta, en su análisis, no hacer "alusión" a los "incumplimientos" del Diálogo Social por parte de la "Consejería de Empleo", "ni del desmantelamiento del servicio de relaciones laborales", "ni de las mesas de negociación que debería haber con la Consejería de Empleo".

"Sí se sigue avanzando con las consejerías del Partido Popular, pero no sobre nuevos acuerdos, sino acuerdos que ya existían y de que en estos momentos se están desarrollando", ha continuado para asegurar que no habrá problema por parte del sindicato sobre "futuros" convenios, aunque "a fecha de hoy" no hay "nada previsto".

También se ha mostrado crítico con la situación del Estado de Bienestar en Castilla y León. Si bien ha admitido que la Comunidad está "a la cabeza" en "muchas materias", sigue habiendo "problemas" en competencias que son de la Junta y, a su juicio, no se están solucionando. "Si hablamos de la sanidad, tenemos el problema de que nuestros médicos, las enfermeras no se quieren quedar en Castilla y León, porque las condiciones laborales y las condiciones económicas son las peores del país. Si hablamos de la reposición de los empleados públicos, no estamos a la cabeza de España, por lo tanto, aquí sigue habiendo un déficit de empleados públicos", ha detallado.

"Por lo tanto, en el estado del bienestar, tanto en sanidad como en educación y en servicios sociales, se necesitan más medios, se necesita la contratación de más personas, tanto en ayuda a domicilio como en el tema de residencias", ha continuado con el análisis Temprano para demandar "más plazas de residencias públicas" ya que las familias "no pueden pagar más en torno a 1.800 euros por llevar a sus padres a una residencia".

"Primero, porque no es el salario que tenemos en Castilla y León y segundo, porque le ponen todos los problemas y además la administración no le da alternativa", ha apostillado.

"El presidente de la Junta, que se preocupe más de las personas, de los trabajadores, de las empresas que están en crisis en Castilla y León y que no se está dando ninguna alternativa y se está produciendo el cierre", ha concluido.