UGT reclama "un complemento digno" para 6.500 trabajadores de atención a la discapacidad

VALLADOLID, 20 Jun.

UGT ha reclamado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que se siente a "negociar un complemento digno" para los 6.500 trabajadores de centros asistenciales de atención a la discapacidad.

"Ya no sabemos como llamar su atención. Hemos conseguido 6.800 firmas, más que trabajadores, porque las familias de los usuarios también quieren ver que quienes les cuidan vayan a su puesto de trabajo contentos sin estar pendientes de cambiar de profesión o sector porque el salario que tienen en las categorías más bajas no llegan al mínimo interprofesional", han lamentado el secretario regional de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez Urueña; la secretaria de Enseñanza, Beatriz García y la responsable de Enseñanza Privada, Esther Valdunciel que han expuesto la "precariedad" de los empleados de este sector.

En Castilla y León, han detallado, hay casi 800 centros privados de atención a personas con discapacidad con plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales frente a los ocho públicos, "no llega a uno por provincia".

Si bien el convenio que rigen las relaciones de estos trabajadores es nacional, existen complementos que se pueden negociar con los gobiernos autonómicos, objetivo este en el que UGT lleva "dos años" a través de campañas, movilizaciones, y recogida de firmas. "Pero la reunión no llega", lamenta Beatriz García que califica como "excusas" las palabras de la consejera del ramo, Isabel Blanco, a su negativa a mantener una reunión.

"Ella se escuda en que es un convenio nacional y que ahí no se mete. Pero es que no lo tiene que hacer. Solo tiene que leer un artículo, el 4.5 que dice que en las comunidades autónomas se podrán alcanzar acuerdos retributivos para el personal que acuerde en las organizaciones patronales, sindicales y la administración competente de cada comunidad. Las empresas no abonarán cantidad alguna por este concepto y, en consecuencia, no estarán obligadas a ellos. Es decir, el pago corresponde a la administración", ha insistido.

Un complemento con el que el sindicato también pretende "igualar" el salario de los trabajadores de los centros públicos y privados y que, ha precisado, oscila entre los 800 y los 1.300 euros de diferencia en la misma categoría profesional, "una barbaridad", ha apostillado.

La representante sindical ha afeado a la Junta a la que, en sus palabras, se le "llena la boca" por el dinero que destina a dependencia y "no tener en cuenta" a quien cuida a los dependientes. "Son gente formada que, en cuanto encuentra otra cosa, dejan el sector", ha advertido.

"Lo que queremos evitar con este complemento autonómico es que estos sueldos tan mínimos y vergonzosos puedan ser un poquito más dignos. Solamente pedimos sueldos dignos para un trabajo muy duro, cada vez más exigente y con una carga tanto psicológica como física impresionante. No es un trabajo rutinario ni ligero precisamente", ha subrayado Esther Valdunciel que ha extendido esta reivindicación a los trabajadores de los centros especiales de empleo.

En este sentido, Tomás Pérez ha asegurado que no van a dejar en la "estacada" a estos trabajadores y avisa con que los próximos pasos a seguir son "acudir al Procurador del Común o a los tribunales". "Para nosotros es una línea roja", ha zanjado para lamentar que solo una de las dos patas de las que dependen las condiciones laborales de estos trabajadores, les haya recibido. "Tenemos el visto bueno de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sin el acuerdo de Familia dicen que no pueden hacer nada", ha lamentado.