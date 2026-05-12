UGT volverá a intentar sentarse a negociar con Renault y recurrir a medidas de presión si no lo consigue

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

UGT volverá a intentar retomar el diálogo con Renault para intentar mejorar la última propuesta presentada por la empresa antes de anunciar la suspensión de la adjudicación de vehículos a las factorías españolas con una oferta a la baja y ha adelantado que recurrirá a todas las medidas de presión al alcance si no lo consigue.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que los trabajadores reunidos en asamblea han decidido que la penúltima propuesta de la empresa (antes de la que conllevaba suspender el proyecto industrial y que cerró sin acuerdo la última reunión del convenio) es "insuficiente".

Los afiliados han decidido, "tras un debate constructivo", retomar el diálogo y que los reprensentantes sindicales se vuelvan a sentar en la mesa de negociación. "Si no lo conseguimos realizar todas las medidas de presión a nuestro alcance hasta lograr los objetivos fijados en materia salarial", ha señalado UGT, que ha añadido que planteará al resto de organizaciones las medidas a llevar a cabo para ello.

UGT se posiciona así en una línea similar a la de CCOO, que también plantea la posibilidad de intentar retomar la última propuesta con mejoras que presentó la Dirección de Renault pero también baraja medidas de presión, aunque en coordinación con el resto de integrantes de la mesa de negociación, según han informado a Europa Press fuentes de ese sindicato.

Por su parte, CGT ha anunciado que propondrá al resto de sindicatos la convocatoria de una huelga indefinida, algo que sus afiliados decidieron por "unanimidad" en las asambleas celebradas. La orgnaización considera la última propuesta de la "bochornosa", un "insulto" a toda la plantilla y una "amenaza" que ha asegurado que no permitirá.

A su juicio, la huelga es la "única alternativa" frente a la posición "enquistada" de la empresa, a la que ha reprochado que trate de que se firme un acuerdo de mínimos que considera que "para nada" compensaría las pérdidas de los trabajadores en los últimos convenios, que ha cifrado en un 20 por ciento del poder adquisitivo.

BLOQUEO EN LA MESA

En la última última reunión de la comisión negociadora del convenio, el pasado 7 de mayo, Renault presentó al inicio una propuesta en la que mejoraba levemente algunos aspectos de las anteriores dentro del bloque salarial como la paga única anual para los próximos tres años, de manera que ofrecía una subida de IPC más un punto adicional y una paga única de 400 euros para este ejercicio, la misma que en 2027 con un incremento ligado al IPC, mientras que en el último año de vigencia del convenio ofrecía una subida equivalente a la inflación y otros 200 euros brutos.

Además, contemplaba otras mejoras como elevar la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados o incrementar la hora extra el 15 por ciento y limitar el máximo de sábados por año a 14 por turno.

Sin embargo, ante la negativa de los sindicatos, anunció la suspensión de la adjudicación de vehículos y puso sobre la mesa una nueva propuesta a la baja para un convenio a tres años con subidas anuales únicamente del IPC y una eliminación de la prima de contribución.