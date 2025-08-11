UGTCyL alega el Decreto de la Junta y alerta de ratios "insuficientes" en turnos de noche de centros de laga duración

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León (UJP-UGTCyL) ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto de la Junta que regula la organización y requisitos de los centros de servicios sociales para cuidados de larga duración, y ha alertado de que las ratios de personal propuestas para estos centros "son insuficientes en general y preocupantes en los turnos de noche".

En su escrito, el sindicato exige modificar el planteamiento de la administración autonómica para los turnos nocturnos y reclama al menos un profesional por cada 25 residentes, frente a la propuesta oficial de 1 trabajador por cada 50 usuarios.

En este sentido, UGT ha advertido además sobre la ausencia de ratios específicas para el personal de servicios generales y denuncia que empleados de cocina, limpieza y otros servicios análogos puedan ser requeridos para tareas de atención directa, lo que considera "inadmisible".

El sindicato también ha solicitado que el texto normativo contemple un régimen claro de sanciones por incumplimiento del Decreto y de la Ley 3/2024, de 12 de abril, y ha advertido de que "de poco sirve legislar si luego no se cumplen las normas y la administración no vela por su cumplimiento".

Otras propuestas remitidas por UJP-UGTCyL incluyen la implantación de Comités de Ética en los centros, la participación activa de personas mayores a través de Consejos de Mayores y la generalización del modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona en residencias y centros de día. El objetivo, remarca la organización, es mejorar el trato y prevenir la vulneración de derechos de las personas usuarias.

Por último, UGT concluye que una dotación adecuada de personal y el refuerzo del modelo centrado en la persona "son fundamentales para garantizar una atención de calidad y la dignidad de las personas mayores y dependientes en Castilla y León".