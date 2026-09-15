UGTCyL hace frente "al ruido" de patronal con absentismo y le urge a cumplir la ley de prevención de riesgos laborales

Alberto Miguel Lorenzo y la técnico Laura Mínguez, antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha acusado a CEOE de hacer "ruido" y "querer criminalizar" a los trabajadores con el "mal denominado absentismo laboral" y ha urgido a la patronal a cumplir la ley de prevención de riesgos laborales y a negociar su reforma.

Así lo ha señalado el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de la organización, Alberto Miguel Lorenzo, que ha hecho un repaso sobre los datos de siniestralidad laboral durante los siete primeros meses del año.

Unos datos que cifran en 15.344 los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral que se han registrado en Castilla y León hasta agosto, lo que representa un descenso del 1,51 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el total de accidentes laborales contabilizados en la Comunidad ha alcanzado los 35.609 casos, al sumar 1.767 siniestros 'in itinere' y 18.498 accidentes sin baja.

Por provincias, Valladolid ha concentrado la cifra más alta de accidentes en jornada con baja, con 3.275 siniestros (un 4,02 por ciento menos), seguida de Burgos con 2.981 (0,27 por ciento más) y León con 2.253 (con un descenso del 4,94 por ciento).

A continuación se sitúan Salamanca, con 1.848 accidentes (3,45 por ciento menos); Segovia, con 1.205 (2,90 por ciento más); Palencia, con 1.127 (12,03 por ciento más); Zamora, con 1.072 (6,77 por ciento más); Ávila, con 801 (3,61 por ciento menos); y Soria, con 782 casos (13,01 por ciento menos).

En cuanto a la mortalidad, Castilla y León ha contabilizado un total de 20 accidentes mortales en jornada de trabajo, más cuatro 'in itinere'. La provincia de Valladolid ha registrado el mayor número de fallecimientos en jornada, con cinco casos, seguida de León con cinco, Zamora con tres, Ávila con dos, Burgos con dos, Palencia con dos y Segovia con un siniestro mortal. Por el contrario, las provincias de Salamanca y Soria no han sumado ningún accidente mortal en jornada laboral durante este periodo.

Atendiendo a la distribución sectorial, el sector servicios ha registrado el volumen más elevado de siniestros en jornada con baja, al contabilizar 8.191 casos (8.141 leves; 41 graves y 9 mortales).

La industria ha alcanzado los 3.972 accidentes (3.948 leves, 22 graves y dos mortales), la construcción se ha situado en 2.161 siniestros (2.117 leves, 36 graves y 8 mortales) y el sector agrario ha acumulado 1.020 accidentes (1.003 leves, 16 graves y un mortal).

Por tipo de contrato, las personas trabajadoras con contrato indefinido han concentrado el 81,8 por ciento de los accidentes con baja en la comunidad (14.346 casos), mientras que los empleados con contrato temporal han supuesto el 18,2 por ciento restante.

En el caso de los siniestros mortales en jornada de trabajo, el 89,5 por ciento de los fallecidos contaba con una relación laboral indefinida.

En cuanto al perfil por edad, el grupo comprendido entre los 46 y los 55 años ha reunido la mayor siniestralidad laboral en la región, representando el 27,8 por ciento del total de los accidentes. Los menores de 25 años han acumulado el 10,9 por ciento de los casos, mientras que las personas trabajadoras mayores de 65 años han supuestos el 1,5 por ciento.

Por tamaño de empresa, las compañías de entre 6 y 25 trabajadores han agrupado casi una cuarta parte de todos los accidentes con baja (23,9 por ciento). En su conjunto, las empresas de menos de 50 empleados han concentrado el 55,8 por ciento de la siniestralidad laboral en Castilla y León.

Respecto a las enfermedades profesionales, la comunidad ha contabilizado 330 casos con baja en los siete primeros meses del año, lo que supone un repunte del 3,45 por ciento respecto a 2025. Adicionalmente, se han registrado 396 enfermedades profesionales sin baja, lo que eleva el total a 726 casos.

"Detrás de los accidentes hay un compañero que tiene una familia que produce un dolo y un coste económico. Y queremos también así contrarrestar esta campaña mediática por parte de la CEOE y de determinadas organizaciones empresariales, criminalizando a los trabajadores cuando están de baja y que denominan de mala manera con el término de absentismo. El absentismo es la ausencia deliberada y cuando las personas trabajadoras están de baja por accidentes profesionales está claro que no dejan de acudir a su puesto de trabajo de forma deliberada", ha argumentado.

Alberto Miguel Lorenzo ha cargado contra las mutuas al entender que son una "herramienta" de la patronal y que son "expertas en derivar accidentes profesionales que ocurren en el entorno laboral a la seguridad social para declararlos como enfermedad común".

En este contexto, el dirigente de UGT ha insistido en que la siniestralidad laboral es mayor en "sectores más precarios, en la pequeña y mediana empresa" donde además hay "más jóvenes, más mujeres" con las "bases reguladoras más bajas".

De ahí que haya instado a conformar la mesa de negociación de la nueva reforma de la Ley de Riesgos Laborales para "actualizarla" a las "nuevas realidades y desafíos" que existen, como el envejecimiento, los riesgos psicosociales, las nuevas formas de organización del trabajo, la digitalización o el tema climático, ha enumerado. De hecho, ha achacado al Diálogo Social la mejora en los datos en la siniestralidad laboral ya que este año se activó la presencia de visitadores y asesorías jurídicas que "dinamitó la ultraderecha".

Por último, ha recordado que han ascendido también los accidentes no traumáticos que ha relacionado con los que se producen por "el exceso de la carga de trabajo, jornadas prolongadas, la presión por cumplir objetivos, los ritmos intensos de la producción, la inestabilidad laboral y el estrés crónico".