La ULE abre un ciclo sobre la IA en el que se propone afrontar los desafíos éticos de manera positiva para la sociedad

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conferencia 'Inteligencia Artificial generativa y modelos del lenguaje: capacidades, limitaciones y desafíos éticos' a cargo de María Teresa Martín Valdivia ha sido la primera del ciclo 'La Inteligencia Artificial que viene. Una mirada desde Europa' que acoge la Universidad de León (ULE), un encuentro en el que se ha propuesto afrontar los desafíos éticos en el uso de la IA de manera positiva para la sociedad.

Según ha explicado durante su intervención la catedrática y doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Jaén María Teresa Valdivia, la llegada de la Inteligencia Artificial está revolucionando el trabajo diario, las comunicaciones o el ocio de millones de personas, pero es importante tener en cuenta que "tiene ciertas limitaciones, que son casi más importantes que las capacidades de estas herramientas".

Su conferencia ha inaugurado este martes en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales el ciclo 'La Inteligencia Artificial que viene. Una mirada desde Europa', que constará de otras tres sesiones más en septiembre y octubre, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Para Martín Valdivia es "fundamental" saber "hasta dónde es capaz de llegar", qué es lo que se está haciendo con estas herramientas y también los desafíos éticos a los que se enfrenta la sociedad para plantearse cuestiones que permitan avanzar en el uso de estas herramientas de una manera positiva.

A lo largo de la ponencia, puso ejemplos prácticos de aplicaciones que desarrolla su grupo de investigación en la Universidad de Jaén que muestran cómo la IA no es "solo un chat", sino que también tiene aplicaciones reales en biomedicina, por ejemplo o en detección de discursos de odio, que pueden ser muy positivas para la sociedad.

UNA "NUEVA REVOLUCIÓN".

La Inteligencia Artificial, ha resumido, es una "nueva revolución" que se ha ido incorporando a la vida diaria por parte de población joven y mayor, con mayor o menor nivel cultural, en una realidad en la que no hay que olvidar los "desafíos éticos" que presenta.

Por su parte, el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez, ha destacado en la presentación de la jornada la importancia de este ciclo de conferencias, que cuenta con la subvención de la Dirección de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León y que sumará, a lo largo de septiembre y octubre, otras tres conferencias más a cargo de destacados expertos en el ámbito nacional de la IA.

Dichas conferencias serán conducidas por la catedrática de la Universidad Carlos III Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, con una dilatada trayectoria en investigación y asesoramiento internacional en IA y derecho o el catedrático e investigador principal de la Universidad Politécnica de Madrid en aplicaciones de IA en Biomedicina y presidente de la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina, Alejandro Rodríguez González.