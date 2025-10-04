La ULE acerca a empresas tecnologías de teledetección y espectroscopía de reflectancia para la extracción de granito

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores y geólogos del grupo de Investigación de Geología Ambiental, Cuaternario y Geodiversidad (Q-GEO) de la Universidad de León (ULE) acercan a empresas tecnologías basadas en teledetección y espectroscopía de reflectancia del laboratorio VNIR-SWIR para la extracción eficiente y sostenible de granito.

En concreto, a través del proyecto DIGIS 3, este grupo de investigación ha proporcionado al Grupo Ingemar los resultados de un informe elaborado tras realizar más de 100 medidas en 18 muestras de roca correspondientes a ocho canteras de diferentes localizaciones de España y Portugal.

Las mediciones realizadas han utilizado la técnica de espectroscopía de reflectancia de laboratorio para analizar la calidad y los posibles procesos de alteración de rocas graníticas destinadas a usos ornamentales mediante varias losas cortadas, correspondientes a seis variedades de granito procedentes de distintas regiones de la Península Ibérica, una técnica que permite conocer de forma rápida la calidad de la roca sin necesidad de esperar varios días los resultados de laboratorio.

Asimismo, el potencial uso de esta tecnología tanto en nave de corte como en el frente de extracción de rocas graníticas puede llegar a mejorar la clasificación y la selección de tratamiento superficial del material útil en la cantera, lo que hace que puedan evitarse el transporte de piezas grandes a las naves de corte que finalmente serían rechazadas y generan residuos.

Además, la tecnología mejora la eficiencia de la cantera y la caracterización composicional del material para contribuir a una extracción y tratamiento más eficiente y sostenible, según un comunicado de la Universidad recogido por Europa Press.

Dentro del consorcio DIGIS 3, el grupo Q-GEO de la ULE comparte estas tecnologías con las empresas y centros tecnológicos vinculados a la explotación y extracción de rocas, con el objetivo de aportar información útil para el desarrollo de sus tareas en los procesos de transformación digital.

Paralelamente, estos retos tecnológicos abordan la cartografía de teledetección de proximidad de la distribución espacial de las concentraciones minerales en cualquier tipo de roca, lo que facilita conocer de una manera rápida sus posibles patologías o presencia de impurezas, lo que ayuda a determinar el uso potencial de la roca.

La espectroscopía de reflectancia de laboratorio consiste en obtener una medición de la respuesta espectral de la superficie de la roca ante la incidencia de la energía electromagnética que se corresponden con las regiones del espectro electromagnético del VNIR (visible e infrarrojo cercano) y SWIR (infrarrojo de onda corta).

De esta manera, las curvas espectrales permiten la identificación directa, entre otros, de los minerales de hierro como hematites, goetita y jarosita, entre otros, en el VNIR, y de arcillas, carbonatos, micas, sulfatos y otros minerales en el SWIR.