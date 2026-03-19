La ULE acogerá el 29 de abril la III Jornada Interuniversitaria de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León

La Facultad de Filosofía y Letras de la ULE acogerá el próximo 29 de abril la III Jornada Interuniversitaria de Cooperación al Desarrollo de las Universidades Públicas de Castilla y León. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá el próximo 29 de abril la III Jornada Interuniversitaria de Cooperación al Desarrollo de las Universidades Públicas de Castilla y León, que se celebrará bajo el lema 'Juntas por el desarrollo global'.

La iniciativa, financiada por la Junta de Castilla y León a través del Convenio de Cooperación Universitaria al Desarrollo firmado con las cuatro universidades públicas de la Comunidad, que además actúan como coorganizadoras del encuentro, cuenta con la colaboración de la coordinadora de ONGDs de Castilla y León.

Con esta tercera edición del evento se retoma un espacio de reflexión y encuentro académico que ya contó con dos ediciones previas celebradas en 2009 y 2011. En esta ocasión se impulsa el objetivo de reforzar la colaboración y visibilizar el trabajo que las universidades públicas de Castilla y León realizan en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo.

El encuentro reunirá a personal investigador, docente, estudiantado y profesionales del ámbito de la cooperación internacional, con el fin de reflexionar sobre el papel de la universidad en la promoción del desarrollo sostenible, la justicia social y la transformación global. Además, servirá para compartir experiencias y proyectos vinculados a este campo y generar redes para futuras iniciativas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará a las 10.30 horas con el acto de inauguración institucional, seguido de la conferencia inaugural a cargo de Isabel Álvarez Vispo, educadora y agroecóloga, vicepresidenta y responsable de incidencia política de la Red Urgencia. A continuación habrá una pausa café de Comercio Justo, un stand de productos y una exposición de iniciativas y proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo en Castilla y León.

A partir de las 12.30 horas se desarrollarán mesas paralelas centradas en distintos ámbitos de la cooperación como territorio, sostenibilidad y transformación socioecológica; justicia social, inclusión y acción colectiva o salud global y desarrollo.

Por la tarde tendrán lugar las mesas redondas dedicadas a la cooperación universitaria desde la docencia y la investigación bajo los títulos 'Recursos y retos de la investigación en Cooperación al Desarrollo' y 'La Cooperación al Desarrollo en la docencia universitaria'.

La jornada es de acceso gratuito, con un máximo de 150 participantes y con ella las universidades públicas de Castilla y León y la Junta de pretenden reafirmar su compromiso con la cooperación universitaria al desarrollo mediante la promoción de espacios de intercambio de conocimiento y colaboración académica orientados a afrontar los retos globales desde una perspectiva crítica, inclusiva y sostenible.