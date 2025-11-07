La ULE amplía sus alianzas académicas con Asia con un convenio "pionero" con China Pharmaceutical University

La rectora de la ULE, Nuria González (derecha) y la decana de China Pharmaceutical University, Guanghui Zhao (izquierda), tras firmar el convenio de colaboración. - ULE

LEÓN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) refuerza su proyección internacional con la consolidación de lazos académicos con Asia, tras firmar un convenio de colaboración "pionero" con China Pharmaceutical University, una institución multidisciplinar y orientada a la investigación que es "todo un referente" en su país.

El acuerdo, el primero que suscribe la institución asiática con una universidad española, permitirá impulsar proyectos conjuntos en el ámbito docente, investigador, cultural y de extensión universitaria y sienta las bases para una colaboración sostenida en el tiempo.

Según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, el convenio refleja la vocación internacional de la ULE y fortalece los vínculos académicos y culturales entre China y España. En este sentido, ha destacado que la ULE mantiene una relación "profunda", especialmente desde la creación del Instituto Confucio.

Por su parte, la decana de la Facultad de Farmacia de la universidad asiática, Guanghui Zhao, ha expresado su confianza en esta alianza y ha trasladado el compromiso de explorar nuevas vías de colaboración con la Universidad de León, a través del intercambio estudiantil, proyectos conjuntos de formación de grado y posgrado y otras iniciativas que reflejen los valores y misiones de ambas instituciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

ACTUACIONES PREVISTAS

Entre las actuaciones previstas se incluyen el intercambio de profesorado, investigadores y estudiantes; el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación; la participación en seminarios y encuentros académicos; la puesta en marcha de programas formativos de corta duración y la creación de redes de intercambio de información científica, tecnológica y pedagógica.

La rectora ha agradecido la confianza de la China Pharmaceutical University y el trabajo del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, por haber gestionado "con rigor y sensibilidad" este acuerdo, así como la labor investigadora de la profesora del departamento de Filología Inglesa Noelia Ramón García, cuya estancia fue el punto de partida de esta relación entre dos universidades que ha augurado "fructífera y duradera".

En la firma del convenio han estado presentes varios representantes de la universidad asiática que durante estos dos días han conocido la Universidad de León, sus centros, su profesorado y las líneas de investigación que desarrolla, así como la directora del Área de Internacionalización y Compromiso Global, Sherman Farhad y los directores del Instituto Confucio, Óscar Fernández y Peng Fengchun.

Este acuerdo pretende consolidar el papel de la Universidad de León como institución "abierta al mundo" y comprometida con la cooperación académica internacional y el intercambio de conocimiento.