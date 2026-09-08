La ULE analizará este viernes las consecuencias de la regularización y el Pacto europeo de migración y asilo

Facultad de Derecho de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) acogerá este viernes el XIII Seminario sobre Relaciones Jurídicas Internacionales, que estará centrado en las 'Novedades en la normativa española de extranjería y de protección internacional: impacto del proceso de regularización y del Pacto europeo de migración y asilo'.

El evento está dirigido por la profesora Aurelia Álvarez Rodríguez, catedrática de Derecho Internacional Privado y vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Según ha explicado, se abordarán los efectos de la regularización y los últimos acontecimientos sucedidos en Ceuta.

La jornada contará con la presencia de destacados especialistas y será inaugurada por la rectora de la ULE, Nuria González Álvarez, a las 9.30 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En total se desarrollarán siete talleres de trabajo con la finalidad de dar a conocer una visión general sobre la normativa de extranjería y protección internacional recientemente modificada. La aplicación práctica del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (PEMA), ha señalado Aurelia Álvarez, y el impacto del proceso de regularización extraordinaria en España, conllevan la necesidad de un análisis "crítico" del nuevo escenario normativo y sus primeras aplicaciones en fronteras y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).

Con un enfoque teórico-práctico, en la jornada se plantearán debates en torno a la gestión de los flujos migratorios, así como la normativa de extranjería y protección internacional y su interpretación jurisprudencial.

Según Aurelia Álvarez, la realidad actual, marcada por las devoluciones, el reglamento de triaje, la situación de los saharauis apátridas excluidos y los ajustes necesarios respecto a las Razones Humanitarias recogidas en el RD 1155/2024, deben ser abordados con un enfoque de Derechos Humanos.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL FENÓMENO MIGRATORIO

El Seminario persigue la consecución de varios resultados de aprendizaje. Por una parte, pretende favorecer el entendimiento y la comprensión sobre la complejidad de factores que intervienen en el fenómeno migratorio y los mecanismos de supervisión del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) como garantía de derechos. En segundo lugar, tiene como objetivo impulsar la reflexión sobre la necesidad de revertir esa tensión en instrumentos concretos que permitan conciliar la transformación de la política migratoria, evaluando la soberanía migratoria de los Estados miembros frente al nuevo Reglamento de Retorno de la UE.

Además, se pretende centrar la reflexión general en la visión o estudio específico de sectores concretos como los colectivos de extranjeros vulnerables, cuya protección y derechos fundamentales deben ser proyectados con independencia tanto de su situación jurídica como de las incidencias en el seguimiento de la regularización.

Finalmente, Aurelia Álvarez ha apuntado que a la finalización del seminario los participantes deberán ser capaces de identificar los principios que subyacen el fenómeno migratorio y valorar su impacto sobre las actividades humanas, el bienestar de los migrantes y los retos futuros que vendrán tras los procesos de regularización.

La jornada se desarrollará bajo una modalidad mixta (tanto presencial como de forma virtual), cuenta con el reconocimiento de 0'5 créditos ECTS y el acto de clausura estará presidido por la vicerrectora Raquel Domínguez Fernández a las 19.50 horas. La matrícula, que se puede formalizar en la web de Extensión Universitaria de la ULE, tiene un coste de diez euros para la tarifa ordinaria y de cinco euros para alumnos y personal de la ULE.