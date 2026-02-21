La ULE aprueba el Programa Propio de Investigación y moviliza 2,2 millones de euros de fondos propios

Archivo - Edificio de la ULE - ULE - Archivo

LEÓN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León refuerza de forma continuada su apuesta por la investigación y la transferencia de conocimiento como eje esencial de su actividad a través del Programa Propio de Investigación, un instrumento que articula cada año el principal esfuerzo inversor de la institución en este ámbito y que para 2026 moviliza algo más de 2,2 millones de euros de fondos propios.

Este programa constituye, según señala el vicerrector de Investigación y Transferencia de Conocimiento, Santiago Gutiérrez, el principal instrumento de financiación de la actividad investigadora. Se nutre de fondos propios que la propia universidad genera a través de proyectos competitivos, contratos con empresas y otras actividades de I+D+i que desarrolla su personal investigador.

Gutiérrez apunta a que el Programa Propio de Investigación recoge "todas las medidas" que implementa la Universidad de León para "promocionar la actividad investigadora" con fondos propios, que proceden de los proyectos de investigación, de los contratos con empresas y de otras iniciativas, y que "revierten posteriormente en los propios grupos".

Entre las medidas incluidas en el Programa Propio de Investigación destacan los contratos predoctorales que permiten la incorporación de personal investigador en formación, las ayudas para la asistencia a congresos, estancias en otras universidades, institutos o grupos de investigación, así como las ayudas para el sostenimiento de la actividad de los grupos, servicios e institutos de investigación.

De especial relevancia son las denominadas ayudas puente o proyectos propios, destinadas a aquellos grupos que no han logrado financiación pública en una convocatoria concreta. El objetivo es garantizar la continuidad de su actividad investigadora y evitar la paralización de laboratorios y líneas de trabajo entre proyectos.

Se trata de un programa de alcance transversal, utilizado por la práctica totalidad de los grupos de investigación de la Universidad de León. "Es el programa de investigación más importante de la universidad, sobre todo por su impacto en el conjunto del sistema investigador", subraya el vicerrector.

Esta apuesta por la investigación se enmarca en una estrategia institucional más amplia, orientada a reforzar el impacto social del conocimiento que la universidad genera, en coherencia con iniciativas recientes como la aprobación del Reglamento de la Mención de Transferencia de los grupos de investigación.

Con esta medida alineada con los objetivos de la LOSU, la Universidad introduce un reconocimiento específico para aquellos grupos que, además de una actividad científica consolidada, acrediten una capacidad real de trasladar el conocimiento al tejido productivo, social e institucional. De este modo, sitúa la transferencia como un eje estratégico de la actividad investigadora.

En la actualidad, la Universidad de León cuenta con más de un centenar de grupos de investigación que integran a más de 1.300 investigadores, una cifra que se mantiene relativamente estable año tras año y que refleja la solidez de su sistema investigador, en el que la mayoría del personal compatibiliza su actividad científica con la labor docente.

Este capital humano constituye la base de la apuesta sostenida de la Universidad de León por la investigación como eje estratégico de su actividad.