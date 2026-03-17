La ULE avanza en la implantación de Medicina, a la espera de contar "en breve" con el informe definitivo

Archivo - Imagen en 3D del proyecto inicial de la futura Facultad de Medicina de León, que se ubicará en la parcela tras la Biblioteca San Isidoro y el Edificio del EGA del Campus de Vegazana, en la capital leonesa. - ULE - Archivo

LEÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha expresado este martes que la implantación del Grado de Medicina avanza y en estos momentos la Institución académica se encuentra a la espera de contar "en breve" con el informe definitivo tras haber realizado los ajustes necesarios.

"Ya hemos recibido el informe provisional, hemos tenido que hacer algunos pequeños ajustes, como es normal, en todos los grados ocurre eso. Y con esos pequeños ajustes esperamos el informe definitivo ya ahora en breve", ha puntualizado y ha estimado que a lo largo del presente mes o ya en abril llegará el informe definitivo.

Además, ha explicado que la ULE ya ha comunicado a la Junta de Castilla y León la oferta de las 80 nuevas plazas para el Grado en Medicina y ya realiza el laboratorio de anatomía y disección con el objetivo de que esté finalizado el próximo mes de septiembre, momento en que comenzará a impartirse el primer curso del Grado en Medicina de la ULE.

Asimismo, la Universidad se encuentra en proceso de contratación de docentes para el primer curso de estos estudios y, en este sentido, ya cuenta con un profesor en plantilla que impartirá las asignaturas ligadas al área de Anatomía.

En cuanto a la licitación de la Policlínica del Campus de Ponferrada, ha señalado que se trabaja en el proyecto base. "Estamos trabajando en ello, en principio, según el plazo previsto", ha apostillado.

"UN EXCELENTE COLABORADOR"

Respecto a la "tensión" existente entre la ULE y el Ayuntamiento de Ponferrada por la impartición del Grado de Medicina en el Campus de la capital leonesa, Nuria González ha declarado que desde la Universidad de León no ha habido "nunca ninguna tensión". "El Ayuntamiento de Ponferrada es un excelente colaborador con el Campus de Ponferrada y así queremos que siga siendo, por supuesto", ha recalcado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que ha desmentido que exista "tensión" por parte del Consistorio por esta cuestión, aunque sí existe un interés para que varios cursos del Grado de Medicina se impartan en el Campus de Ponferrada.

"UN EXCELENTE COLABORADOR"

"No voy a defender lo contrario, lógicamente, pero desde luego que vamos a esperar a ver cómo va la tramitación de este procedimiento, que es complejo, es extenso, y desde luego que con la esperanza de continuar esta senda de entendimiento, de colaboración, pues se trata de un proyecto compartido, en definitiva, y desde luego insistir en que el Campus de Ponferrada está preparado para impartir varios cursos de grado en Medicina", ha concluido.

Nuria González y Marco Morala se han pronunciado de este modo en el Campus de Ponferrada de la ULE, donde ha tenido lugar la inauguración del AgentCamp Ponferrada, experiencia inmersiva para descubrir cómo funciona la Inteligencia Artificial (IA).