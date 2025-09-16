La ULE y Cáritas colaborarán en formación, sensibilización e impulso del voluntariado en León

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda) y la presidenta de Cáritas León, Aurora Baza (derecha), tras firmar el convenio marco de colaboración. - ULE

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Cáritas Diocesana de León han firmado este martes el primer convenio marco de colaboración entre ambas instituciones con el que llevarán a cabo actuaciones conjuntas de formación, sensibilización e impulso del voluntariado en León.

Según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, mediante este acuerdo se refuerza su compromiso con las personas más vulnerables y se pretende construir una sociedad "más justa y solidaria".

El convenio permitirá a los estudiantes de la ULE realizar prácticas en un entorno en el que, además de aprender, podrán vivir de cerca la realidad de quienes más lo necesitan, al tiempo que contribuirán a dar respuesta a las necesidades de la sociedad, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Asimismo, el acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contempla el impulso de proyectos de docencia e investigación conjunta, la participación de la Universidad en las campañas de sensibilización de Cáritas y la promoción del voluntariado universitario.

El convenio se concretará a través de acuerdos específicos con los diferentes departamentos, centros, institutos y profesorado, en los que se detallarán las acciones concretas a realizar asegurando, según ha destacado Nuria González, que cada proyecto tenga "el mejor encaje posible" desde el punto de vista técnico, jurídico y económico y logrando un impacto positivo en los estudiantes y la sociedad leonesa.

Por su parte, la presidenta de Cáritas León, Aurora Baza, ha recordado la importancia de que la labor social de la entidad se acerque a los más jóvenes y que la Universidad de León abras sus puertas para que la gente joven conozca el "día a día" de Cáritas y la realidad de las personas más vulnerables.

Finalmente, la ULE ha señalado el convenio marco permite que la Universidad y Caritas refuerzan la colaboración existente, fortaleciendo su compromiso de trabajar para acercar el conocimiento académico a la realidad social y fomentar una ciudadanía universitaria más consciente, comprometida y solidaria.