La ULE cierra esta semana sus Cursos de Verano con uno dedicado al poeta Antonio Colinas en La Bañeza

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) pondrá esta semana el punto final a su programación de cursos de verano 2025 con un seminario que se celebrará en La Bañeza los días 27, 28 y 29 de agosto, titulado 'Antonio Colinas. Poesía: palabra e imagen', que contará con la participación del poeta y el atractivo añadido de actividades que permitirán a los participantes conocer la trayectoria y el pensamiento del autor.

El curso tiene una duración de 35 horas, se desarrollará en distintos espacios de La Bañeza, incluyendo el Teatro Municipal y la Casa de la Poesía, y está dirigido especialmente a estudiantes de Humanidades y Profesorado de Educación Secundaria y Primaria, aunque está también abierto a cualquier persona interesada en la poesía y la obra de Colinas.

La dirección ha corrido a cargo del técnico cultural y artista Antonio Odón Alonso y los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, Juan Matas Caballero y Óscar García Fernández, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuenta, además, con la participación de especialistas, poetas, críticos, artistas visuales y músicos, como el poeta José Luis Puerto, el periodista y poeta Francisco Javier Lostalé o el profesor de la Universidad de Granada Antonio Carvajal.

Este curso propone un recorrido por la evolución estética e intelectual de Colinas, con profundidad en sus vínculos con la música, la pintura, el teatro o la poesía visual.

A lo largo de tres jornadas, el programa contempla conferencias, talleres de creación, lecturas poéticas, un espectáculo poético-musical e incluso una representación teatral basada en los cuentos del autor.

Una de las señas de identidad del curso será su carácter "transversal y vivencial", así, además de las sesiones académicas, se han previsto actividades como una excursión literaria a Santibáñez de la Isla, una exposición y un espacio para que los alumnos puedan compartir los poemas escritos durante el curso.

TALLER DE POESÍA Y DE DECIR EL VERSO

Esta iniciativa busca analizar la obra del autor bañezano desde una perspectiva filológica o crítica, así como ofrecer herramientas prácticas para la enseñanza de la poesía en niveles de Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Además, se brindará un espacio de experimentación creativa donde los participantes podrán escribir, declamar y dialogar con el autor en un 'Taller de poesía y de decir el verso', una actividad para la qu quedan plazas libres por un precio de 50 euros, cantidad que se reduce a 30 para la comunidad universitaria de la ULE y a 40 euros para estudiantes de otras universidades.

Quienes están interesados pueden ver el programa completo y formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula... Al término del curso las personas inscritas podrán reconocer 1'5 créditos ECTS.

La organización de este curso ha contado con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Fundación Conrado Blanco, el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, y la Sociedad Española de Estudios Clásicos y Legumbres Luengo.