La ULE cierra esta semana sus Cursos de Verano con uno dedicado al poeta Antonio Colinas en La Bañeza

Casa de la Poesía de La Bañeza (León).
Casa de la Poesía de La Bañeza (León). - ULE
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 25 agosto 2025 12:37
@epcastillayleon

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) pondrá esta semana el punto final a su programación de cursos de verano 2025 con un seminario que se celebrará en La Bañeza los días 27, 28 y 29 de agosto, titulado 'Antonio Colinas. Poesía: palabra e imagen', que contará con la participación del poeta y el atractivo añadido de actividades que permitirán a los participantes conocer la trayectoria y el pensamiento del autor.

El curso tiene una duración de 35 horas, se desarrollará en distintos espacios de La Bañeza, incluyendo el Teatro Municipal y la Casa de la Poesía, y está dirigido especialmente a estudiantes de Humanidades y Profesorado de Educación Secundaria y Primaria, aunque está también abierto a cualquier persona interesada en la poesía y la obra de Colinas.

La dirección ha corrido a cargo del técnico cultural y artista Antonio Odón Alonso y los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, Juan Matas Caballero y Óscar García Fernández, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuenta, además, con la participación de especialistas, poetas, críticos, artistas visuales y músicos, como el poeta José Luis Puerto, el periodista y poeta Francisco Javier Lostalé o el profesor de la Universidad de Granada Antonio Carvajal.

Este curso propone un recorrido por la evolución estética e intelectual de Colinas, con profundidad en sus vínculos con la música, la pintura, el teatro o la poesía visual.

A lo largo de tres jornadas, el programa contempla conferencias, talleres de creación, lecturas poéticas, un espectáculo poético-musical e incluso una representación teatral basada en los cuentos del autor.

Una de las señas de identidad del curso será su carácter "transversal y vivencial", así, además de las sesiones académicas, se han previsto actividades como una excursión literaria a Santibáñez de la Isla, una exposición y un espacio para que los alumnos puedan compartir los poemas escritos durante el curso.

TALLER DE POESÍA Y DE DECIR EL VERSO

Esta iniciativa busca analizar la obra del autor bañezano desde una perspectiva filológica o crítica, así como ofrecer herramientas prácticas para la enseñanza de la poesía en niveles de Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Además, se brindará un espacio de experimentación creativa donde los participantes podrán escribir, declamar y dialogar con el autor en un 'Taller de poesía y de decir el verso', una actividad para la qu quedan plazas libres por un precio de 50 euros, cantidad que se reduce a 30 para la comunidad universitaria de la ULE y a 40 euros para estudiantes de otras universidades.

Quienes están interesados pueden ver el programa completo y formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula... Al término del curso las personas inscritas podrán reconocer 1'5 créditos ECTS.

La organización de este curso ha contado con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Fundación Conrado Blanco, el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, y la Sociedad Española de Estudios Clásicos y Legumbres Luengo.

Contador