La ULE desarrolla 'Exempraes Corpus', una herramienta bilingüe en línea para ayudar a construir artículos científicos

Archivo - Ana I. Moreno, catedrática de la ULE y coautora de la publicación sobre 'Exempraes Corpus'. - ULE - Archivo

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Filología Moderna de la Universidad de León (ULE) ha desarrollado 'Exempraes Corpus', una herramienta bilingüe en línea diseñada para ayudar a investigadores, docentes y estudiantes avanzados a explorar y comparar cómo se construyen los artículos científicos en inglés y en español, además de reforzar el reconocimiento de su valor científico, tecnológico y pedagógico.

La revista internacional 'English for Specific Purposes', una de las publicaciones de referencia en el ámbito del inglés académico y profesional, ha publicado un artículo sobre 'Exempraes Corpus', iniciativa desarrollada en el marco del Proyecto Eneida.

Dicha publicación está firmada por Ana I. Moreno, catedrática de la ULE, y Laurence Anthony, profesor de la Universidad de Waseda (Japón), según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En su fase actual de prueba de concepto, 'Exempraes Corpus' permite consultar fragmentos reales de los apartados de discusión y conclusiones de artículos de investigación del ámbito de las ciencias sociales, anotados según su función comunicativa, y observar cómo se organizan y formulan dichas funciones. Su principal aportación es que no se limita a facilitar búsquedas lingüísticas, sino que ayuda a comprender qué función cumple cada segmento dentro del apartado analizado, dónde aparece y cómo se integra en su construcción global.

BASES CIENTÍFICAS Y PEDAGÓGICAS

El trabajo publicado explica las bases científicas y pedagógicas de la herramienta, que incorpora al diseño del corpus y de su interfaz conceptos del análisis de géneros académicos inspirados en la obra de John Swales. De este modo, 'Exempraes Corpus' favorece una enseñanza de la escritura académica basada en el descubrimiento, la comparación intercultural y el análisis de textos auténticos.

Para Ana I. Moreno, lo interesante de esta herramienta es que permite comparar, en apartados concretos y disciplinas específicas de artículos científicos en inglés y en español, qué funciones comunicativas se suelen expresar en ambos contextos, en qué lugar del texto aparecen, cómo contribuyen a construir el apartado y qué expresiones se utilizan en cada caso. De este modo, no es imprescindible que el usuario sepa de antemano qué expresión buscar: la herramienta le ayuda a descubrirla a partir del tipo de idea que quiere expresar en un apartado y una disciplina concretos.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante en un contexto en el que la inteligencia artificial ofrece nuevas herramientas de apoyo a la escritura, pero en el que sigue siendo fundamental que los usuarios desarrollen criterios expertos para valorar la adecuación retórica, discursiva e intercultural de los textos académicos, incluidos los generados por IA.

La publicación en English for Specific Purposes sitúa a 'Exempraes Corpus' en el ámbito internacional de la investigación sobre escritura académica, lingüística de corpus, análisis de géneros e inglés con fines específicos, y consolida una línea de trabajo desarrollada desde la ULE en torno a la escritura científica multilingüe e intercultural. Además, supone un impulso para continuar con el desarrollo de la herramienta y buscar nuevas vías de financiación que permitan ampliar la prueba de concepto actual.

'Exempraes Corpus' está disponible mediante registro a través del enlace a su página web, https://eneida.unileon.es/exempraescorpus.php).