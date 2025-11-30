La ULE edita el libro 'La escucha utópica', en el que Antonio Méndez Rubio analiza la crisis del rock y el rock gitano

Portada del libro 'La escucha utópica', de Antonio Méndez Rubio, editado por la ULE. - ULE

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado el libro titulado 'La escucha utópica', del poeta, ensayista y doctor en Comunicación Audiovisual Antonio Méndez Rubio, que analiza la crisis del rock como crisis del arte y el rock gitano en los límites de la españolidad.

El libro, que recoge reflexiones surgidas en torno "al hecho de que escuchar se está convirtiendo en algo poco frecuente", apunta a la teoría crítica de que la escucha debería incorporar preguntas en torno al sonido, el ruido o la música desde "un prisma situacional y político en sentido amplio".

En este sentido, este libro supone "una consideración actualizada de la música popular en el contexto de la Transición Democrática en España", según ha señalado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la propuesta reúne ensayos que pretenden "desbrozar" vías de entrada en la comprensión de la comunicación musical, y especialmente de la música popular contemporánea, como "ámbito de estudio, análisis y debate crítico".

Así, está estructurado en dos partes, la primera sobre comunicación musical y crítica social, con un capítulo dedicado a la crisis del rock como crisis del arte, y la segunda centrada en la música popular en la Transición Española (1977-1987), con un apartado dedicado a el rock gitano en los límites de la españolidad.

En total son 200 páginas, con formato de 20x24 centímetros, en encuadernación rústica cosida y con tapa dura. Asimismo, se presenta con diseño y maquetación de David Aller Llamera, fotografías en color y en blanco y negro.

Este libro, enmarcado en las líneas de investigación de teoría crítica, cultura popular y comunicación musical, se puede adquirir por 18 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE, a través del siguiente enlace, https://publicaciones.unileon.es/product/la-escucha-utopica/ .