La ULE elabora un estudio que refleja un impacto económico de 16 millones de la celebración en León

Representantes de la Universidad de León, la Junta de Castilla y León y el Musac momentos antes de presentar el estudio sobre el impacto económico y social de la Semana Santa 2025 de León. - JCYL

LEÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de León genera un impacto económico de 16 millones de euros, según un estudio realizado por la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) de acuerdo con los datos registrados durante la celebración en 2025, según los cuales los negocios incrementaron sus ventas en un 49 por ciento.

El estudio sobre el impacto económico y social de la Semana Santa 2025 de León ha sido presentado este miércoles en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; la rectora de la Universidad de León, Nuria González; la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García, y la directora del departamento de Dirección y Economía de Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE, Ana María González.

Santonja ha explicado que el estudio presentado forma parte de una serie que analiza la repercusión de estas celebraciones de Semana Santa que gozan de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. En el año 2023 se analizó el impacto de la Semana Santa de Valladolid; en 2024, el de Zamora y el próximo año se abordará el de Salamanca.

Castilla y León es la comunidad autónoma de España con más celebraciones de Semana Santa declaradas de interés turístico internacional. Existen 37 celebraciones o actos específicos que han obtenido la declaración de fiesta de interés turístico de Castilla y León, nacional e internacional.

El consejero ha destacado que la Semana Santa de León constituye uno de los principales activos culturales, sociales y económicos de la ciudad: "Esta celebración destaca tanto por la calidad y diversidad de su imaginería procesional, como por la participación de 16 cofradías y hermandades en 35 procesiones que movilizan a miles de sus miembros y espectadores, computándose cerca de 20.000 cofrades en las calles de León durante estos días de Pasión", ha recalcado.

DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL

En el estudio realizado por la Fgulem se ha llevado a cabo un diagnóstico multidimensional, más allá de las cifras de afluencia y su repercusión económica, y se ha medido, además, su impacto en términos de cohesión comunitaria, identidad, sentido de pertenencia y preservación patrimonial.

Dicho enfoque tiene en cuenta a los distintos agentes implicados, en concreto, los visitantes, cuya experiencia y satisfacción es fundamental en el posicionamiento de la ciudad como destino "de primer orden"; los cofrades, como actores "imprescindibles" y cuya existencia da vida a la Semana Santa leonesa; los residentes, cuya percepción y vivencia es "determinante" en el éxito del acontecimiento y, finalmente, el sector económico local, donde repercute el gasto del resto de colectivos implicados al generarse sinergias económicas "de gran relevancia".

El análisis desarrollado en torno a la Semana Santa de León 2025 tiene como objetivo principal generar conocimiento "estratégico" sobre el impacto social, económico y cultural del evento, con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

Asimismo, busca ofrecer a las instituciones públicas herramientas de planificación proactiva y estratégica, orientadas a maximizar su valor social, económico y patrimonial y garantizar al mismo tiempo su preservación como activo cultural intangible.

17.392 VISITANTES EN 2025

Entre los datos más relevantes que ha desgranado el consejero destaca el impacto económico total de la Semana Santa de León en 2025, cifrado en 16 millones de euros. Asimismo, se desprende que la Pasión leonesa atrajo a 17.392 visitantes, con predominio de estancias cortas y medias, y que casi el 80 por ciento de los turistas recomienda, sin dudar, la experiencia, mientras que el 99,6 por ciento desea volver. Además, el 85 por ciento de los residentes permaneció en León durante los días principales y los negocios experimentaron un incremento de sus ventas del 49 por ciento.

Santonja ha asegurado que la participación activa y complementaria de cofradías, residentes y turistas, junto con su repercusión positiva en el tejido comercial y hostelero, consolidó la festividad como un "motor de desarrollo" local y un elemento identitario "estratégico" de León.

En su opinión, todos estos datos muestran la relevancia de esta celebración como un evento "que trasciende lo religioso" y se consolida como un atractivo turístico y cultural "de primer orden", con un impacto "claro" en la economía de la ciudad, por lo que se considera como uno de los pilares de ingresos y generación de empleo, principalmente en el sector servicios y la hostelería.