La ULE y el Hospital El Bierzo abordan un estudio pionero sobre el impacto de los incendios en la salud mental

Archivo - Campus de Ponferrada de la ULE, que realiza un estudio sobre el impacto de los incendios en la salud mental de la mano del Hospital del Bierzo. - ULE - Archivo

LEÓN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo Giigas (Grupo de investigación en interacciones Gen-Ambiente y Salud) de la Universidad de León (ULE) y del grupo de Gestión Integral de Incendios Forestales (ULEGif), en colaboración con el Hospital El Bierzo y dos centros de investigación biomédica (Cibersam y Ciberesp) abordan un estudio "pionero" sobre el impacto que los incendios del pasado verano han tenido en la salud mental de la población, para lo que la Institución académica busca voluntarios.

El investigador principal del proyecto, José María Pelayo, profesor del área de Medicina y Salud Pública de la ULE y psiquiatra en el Hospital El Bierzo, ha explicado que ya se ha elaborado una encuesta epidemiológica dirigida tanto a la población general como a las personas que estuvieron en las localidades afectadas y que sufrieron pérdidas y evacuaciones. "Nos interesa el impacto directo e indirecto", ha puntualizado.

El cuestionario se puede completar online o en papel con un tiempo medio de realización de 30 minutos. Los voluntarios responderán cuestiones relacionadas con aspectos emocionales y con su zona de residencia. "Y si nos dan permiso, les contactaremos en tres y seis meses para hacer un seguimiento a lo largo de un año. Los resultados serán muy útiles para aprender qué cosas se pueden hacer mejor en situaciones similares y para atender mejor a la población", ha señalado.

El objetivo principal del estudio es conocer el impacto de los incendios de 2025 en la salud mental de la población mediante la medición de la prevalencia de trastornos mentales comunes, riesgo de suicidio y presencia de trastorno de estrés postraumático. También se identificarán los factores de resiliencia, los factores de riesgo y las necesidades de atención sanitaria y psicológica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además se abordarán cuestiones como la vivencia de la situación por los afectados, la exposición a medios y la organización de la ayuda. "Se trata de conseguir, de cara a situaciones futuras similares, que la intervención sea lo menos traumática posible", ha argumentado Alba Marcos Delgado, enfermera, docente del Campus de Ponferrada e investigadora participante en el proyecto.

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS

El estudio pretende evaluar la evolución de los síntomas psicológicos y los factores que han influido tanto en su aparición como en la protección frente a estos trastornos con el fin de diseñar estrategias preventivas y modelos de intervención más eficaces para futuras situaciones de emergencia ambiental.

La investigación busca una muestra amplia de población general para obtener una visión realista. Todo el que desee participar puede hacerlo a través del enlace https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XWH-tfsx....

GARANTÍA ÉTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

El estudio ha sido presentado a los comités de ética del área de León y El Bierzo y de la Universidad de León, según establece la normativa vigente en materia de protección de datos personales y confidencialidad, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Todos los datos serán tratados con absoluta confidencialidad y, en caso de publicación de resultados científicos, no se facilitará ningún dato personal identificativo de los participantes.