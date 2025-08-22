La ULE impartirá en septiembre nueve 'Cursos Cero' destinados a los nuevos alumnos.

Se celebrarán con el objetivo de repasar materias y facilitar la incorporación de quienes iniciarán estudios universitarios en el curso 2025-2026

LEÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha programado nueve 'cursos cero' destinados a los alumnos que se van a incorporar a los estudios universitarios en el curso 2025-2026, en los que se refrescarán y actualizarán sus conocimientos en áreas como programación, matemáticas, física, química o estadística.

La formación se desarrollará a partir del 1 de septiembre, con 20 ó 30 horas de clase en cada uno de los cursos y un precio de 20 euros (10 euros cuando el alumno formalice su inscripción en más de uno). Se trata de tres cursos online, y seis presenciales. En algunos casos la duración contempla también las horas de trabajo personal de los alumnos en el propio domicilio.

El plazo de matrícula permanece abierto, aún quedan plazas sin cubrir.

En lo que a los cursos en la modalidad online se refiere, la oferta incluye 'Física para estudiantes de ciencias'-- online síncrono--, con una duración de 20 horas, del 1 al 5 de septiembre, de 09.00 a 11.00 horas, orientado a los alumnos matriculados en primer curso de los grados de Ciencias en la ULE y otras universidades

El objetivo del curso es actualizar la formación preuniversitaria de Física de los estudiantes que van a acceder a la Universidad. Se revisarán las competencias y contenidos de Física fundamentales, con el objetivo principal de afianzar aquellos elementos esenciales del conocimiento de la materia.

Otro de los cursos es el relativo a 'Matemáticas instrumentales', con 20 horas, del 1 al 12 de septiembre, dirigido a estudiantes que necesiten reforzar conocimientos básicos de Matemáticas para su incorporación a la Universidad. Pueden cursarlo estudiantes de las ramas de Ciencias, Ciencias Sociales e Ingenierías.

Está recomendado tanto para estudiantes que hayan cursado recientemente 2º Curso de Bachillerato y quieran revisar las bases de las matemáticas que es necesario afianzar para afrontar con mayor seguridad las asignaturas de sus Grados con contenido matemático como para para aquellas personas que lleven tiempo sin estudiar matemáticas y vayan a comenzar sus estudios universitarios o que accedan a sus estudios de Grado desde Ciclos Formativos Superiores o desde el acceso para mayores de 25 años.

El otro curso online es sobre 'Estadística y probabilidad', del 1 al 12 de septiembre. Se ofrecen 20 horas para estudiantes matriculados en primer curso de Grados con asignaturas con contenido de estadística o análisis de datos en las ramas de Ciencias, Ciencias de la salud, Ciencias de la actividad física y del deporte, Ciencias Sociales, Ingeniería. Se tratará de cubrir lagunas, revisar conocimientos y competencias matemáticas, así como de introducir al estudiante en metodologías de enseñanza y aprendizaje de la estadística y probabilidad que puedan facilitar su transición a la Universidad

La oferta incluye también cursos presenciales, como el de 'Química para titulaciones de grado en Ingeniería', con una duración de 20 horas, del 1 al 12 de septiembre. Está dirigido a alumnos de nuevo ingreso en los Grados en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Agraria, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Minera e Ingeniería de la Energía.

También figura 'Matemáticas con Software', con una duración de 15 horas entre el 2 y 5 de septiembre. Se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Destinado a estudiantes de primer curso con interés por aprender a manejar un programa que permite realizar gráficas y cálculos matemáticos, y que puede servir de apoyo en las asignaturas de la carrera. No se requiere conocimientos previos de programación.

También se impartirá el curso 'Introducción a la programación', cuya duración es de 30 horas, entre el 9 de septiembre y el 7 de octubre, de 16.00 a 19.00 horas. Esta destinado a estudiantes de 1º de Grado en Ingeniería Informática y de 1º de Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Se impartirá de manera presencial, de lunes a viernes en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial (EIIIA).

Por su parte, el curso de 'Química para titulaciones de grado en Ciencias Experimentales' cuenta con una duración de 25 horas, entre el 1 y el 12 de septiembre. El objetivo es repasar, afianzar y completar algunos conceptos fundamentales y básicos, ya estudiados en el Bachillerato y en la Formación Profesional, relacionados con la Química y su lenguaje, proporcionando bases metodológicas que faciliten el estudio de la Química de primer curso de Grado.

Por ese motivo está dirigido a alumnos de nuevo ingreso en los Grados de Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias Gastronómicas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética y Veterinaria.

Igualene la ULE impartirá 'Fundamentos físicos para escuelas de ingenierías' en la EIIIA, del 8 al 19 de septiembre, con una duración de 20 horas. Está enfocado a alumnos de la ULE de los grados de Ingenierías Informática, Mecánica, Electrónica, Minas, Energía e Ingeniería Agraria, y a quienes no hayan cursado Física en Bachillerato. Especialmente dirigido a alumnos provenientes de Formación Profesional.

La oferta se completa con 'Expresión gráfica: Curso inicial para estudiantes de ingeniería', que se impartirá en la EIIIA del 8 al 19 de septiembre, en horario de 15.00 a 17.00 horas, con una duración total de 30 horas. Está destinado a alumnos de la ULE que vayan a cursar estudios de primer año de carreras de Ingeniería.

El objetivo es que los estudiantes estudien los sistemas de representación del espacio como lenguaje establecido en la ingeniería en su doble faceta de emisor y receptor del mismo, adquieran los conocimientos teórico-prácticos de normalización y convencionalismos utilizados por los profesionales de la ingeniería en los dibujos técnicos y desarrollen el sentido de creatividad espacial en formas y volúmenes industriales.

La información detallada sobre los contenidos de cada uno de los nueve cursos cero que ofrece la ULE se puede consultar en la siguiente dirección, en donde también es posible formalizar la matrícula: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-cero/