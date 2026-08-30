La ULE impulsa la formación en Inteligencia Artificial para su incorporación práctica en la gestión empresarial

LEÓN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) pone en marcha la segunda edición de la Microcredencial Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión Administrativa Empresarial, una formación práctica y en línea que busca que profesionales y empresas puedan empezar a utilizar estas herramientas para ahorrar tiempo, automatizar tareas y mejorar sus procesos de trabajo.

La microcredencial, que cuenta con la colaboración de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), se desarrollará durante tres semanas, fundamentalmente en modalidad online y asíncrona, de manera que cada participante pueda avanzar a su propio ritmo.

El programa incluye una sesión inicial de presentación y cuatro sesiones en directo de carácter voluntario para profundizar en los contenidos y resolver dudas.

El coordinador y uno de los profesores de la microcredencial, José Alberto Benítez-Andrades, ha explicado que el objetivo es que al terminar el curso no solamente sepamos un poco más de inteligencia artificial, sino que se puede decir "esto se puedo empezar a aplicar mañana mismo en el trabajo".

La formación está especialmente orientada a personas que quieren incorporar la inteligencia artificial a su actividad profesional sin necesidad de conocimientos técnicos, con herramientas que ya forman parte del entorno laboral y que pueden aplicarse a tareas concretas.

El programa comienza con una aproximación a los fundamentos de la IA y su impacto en la gestión administrativa y aborda después casos prácticos de automatización documental, atención al cliente, gestión económica y recursos humanos, utilizando herramientas sin código como ChatGPT o Copilot.

La microcredencial dedica además un bloque específico a las posibilidades de la IA en marketing, comunicación y diseño corporativo, con aplicaciones prácticas de herramientas como Canva con IA, DALL·E o ChatGPT para la generación de contenidos, el diseño de materiales gráficos o la creación de campañas de comunicación.

"Hemos planteado una formación muy práctica pensada para aprender a utilizar herramientas como ChatGPT, Copilot o Canva con inteligencia artificial para ahorrar tiempo, automatizar tareas y mejorar procesos administrativos y de comunicación sin necesidad de saber programar", señala Benítez Andrades.

El programa aborda también el uso ético, racional y eficiente de la inteligencia artificial en el entorno empresarial, prestando atención a sus posibilidades, limitaciones y riesgos.

La segunda edición de esta microcredencial comenzará a principios de septiembre y tiene un precio de 69 euros. El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre, mientras que las plazas son limitadas.