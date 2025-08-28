La ULE logra una financiación "récord" de 3,3 millones del programa Erasmus para reforzar su movilidad a 19 países

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha alcanzado un "récord" en su estrategia de internacionalización al obtener una financiación de 3.387.800 euros en la convocatoria 2025 del programa Erasmus+ de la Unión Europea, una cifra que permitirá reforzar la movilidad de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios a 19 países.

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, ha subrayado que este respaldo "refuerza el compromiso de la ULE con una internacionalización inclusiva, diversa y de calidad", según ha informado la Universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

"Cada euro recibido se traduce en más oportunidades de movilidad para la comunidad universitaria, ampliando horizontes y generando experiencias que transforman a las personas y enriquecen a la institución académica", ha afirmado Benítez.

En este marco, la concesión se distribuye en 2.813.491 euros para la Acción Clave KA131, destinada a la movilidad en el ámbito europeo, lo que supone un incremento del 20 por ciento respecto a 2024; y 574.309 euros para la Acción Clave KA171, centrada en los intercambios con países de fuera de la Unión Europea.

La financiación permitirá abrir la ULE a 19 países en los cinco continentes y consolidar una red global que incluye países de los Balcanes Occidentales, como Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro; países de Europa del Este y el Cáucaso, como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania; países del Mediterráneo Sur, como Jordania; de Oriente Medio, como Irán; de Asia-Pacífico, como Australia y África Subsahariana, como Camerún, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Kenia, Mozambique y Nigeria.

Asimismo, el vicerrector ha destacado la vocación de la ULE de convertirse en "un puente entre continentes y culturas, donde el conocimiento fluya en todas direcciones". "Estos nuevos destinos suponen abrir un horizonte de cooperación académica y científica sin precedentes", ha aseverado.

Con esta financiación "récord", la ULE tiene como objetivo ser un referente en internacionalización dentro del sistema universitario español y reafirmar su papel en la construcción de un espacio global de educación superior "abierto, inclusivo y competitivo".