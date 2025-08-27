La ULE participa en un estudio que muestra que la dieta mediterránea con deporte reduce un 31% el riesgo de diabetes

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha participado en el estudio clínico Predimed-Plus, cuyos primeros resultados han confirmado que seguir una dieta mediterránea hipocalórica acompañada de actividad física regular reduce en un 31 por ciento el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en personas con sobrepeso y alto riesgo metabólico.

La investigación, publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine, se ha desarrollado durante siete años con el seguimiento de casi 4.746 participantes de entre 55 y 75 años, 250 de ellos incorporados desde León en colaboración con médicos de atención primaria de la ciudad.

Asimismo, han intervenido más de 200 especialistas de 23 universidades y centros de investigación españoles, lo que lo sitúa como uno de los estudios "más amplios y de mayor duración en este campo", según un comunicado de la ULE recogido por Europa Press.

Los resultados han confirmado que seguir una dieta mediterránea acompañada de actividad física reduce en un 31 por ciento la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y, en términos absolutos, los resultados han mostrado que este riesgo es del 12 por ciento entre quienes solo siguieron la dieta, frente al 9,5 por ciento registrado en el grupo sometido también a actividad física.

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, Vicente Martín, ha destacado de que se trata de "un gran avance" en la prevención de una de las enfermedades "con mayor incidencia y cuya tendencia es al alza, muy asociada a la epidemia de obesidad". "Es una medida realista y eficaz a largo plazo para la prevención de enfermedades cardiometabólicas", ha afirmado.

El estudio Predimed-Plus da continuidad al proyecto Predimed, iniciado hace más de dos décadas, que ya había demostrado que la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos reducía la incidencia de diabetes en un 30 por ciento.

Esta nueva fase, que se ha incluido la promoción de la actividad física y el apoyo conductual, ha permitido obtener beneficios adicionales frente a estrategias menos intensivas.

Martín ha señalado también que, aunque el objetivo principal de este trabajo ha sido la prevención de la diabetes, en los próximos años se esperan nuevos hallazgos centrados en la reducción de las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad, lo que podría ofrecer "nuevas noticias satisfactorias para la población".