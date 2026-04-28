La ULE programa 29 Cursos de Verano para descentralizar el conocimiento y llevar la cultura a toda la provincia

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en la presentación de los Cursos de Verano 2026. - EUROPA PRESS

LEÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha diseñado una oferta de Cursos de Verano compuesta por 29 propuestas con el objetivo de descentralizar el conocimiento y llevar la cultura a toda la provincia y con una temática que incluye algunas propuestas de actualidad en 2026 como las centradas en el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo día 12 de agosto, la reina Urraca I de León en el momento en que se cumplen 900 años de su fallecimiento o Antoni Gaudí, en el año en que se conmemora el centenario de su muerte.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde este martes y se pueden formalizar en la plataforma a la que se accede mediante la web https://cursosdeverano.unileon.es. En la iniciativa está prevista la participación de unas 1.000 personas entre los meses de junio y agosto, como en anteriores ediciones.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha presentado los Cursos de Verano 2026 en un acto en el que ha destacado que la programación tiene el objetivo de que el conocimiento esté en contacto con la sociedad y se lleve la ciencia, la cultura, el arte y el pensamiento "a todos los rincones" de la provincia. "El conocimiento no se debe quedar entre cuatro paredes, sino que debe moverse, dialogar, viajar", ha apostillado.

Además, se ha mostrado convencida de que esta nueva edición de los Cursos de Verano será "un éxito" y constituirá una oportunidad para construir una universidad "más abierta, cercana y útil" para la sociedad.

En el acto también ha estado presente la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, que ha explicado que los Cursos de Verano son un puente que conecta la ULE con la provincia y con los intereses de la ciudadanía.

En este sentido, ha puntualizado que, aunque la sede principal de la programación estará en la capital leonesa, donde se realizarán 18 de las propuestas, habrá cursos que se lleven a cabo en otros lugares como La Bañeza, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Villadangos del Páramo, Astorga, Cistierna, Sahagún, La Pola de Gordón o San Feliz de Torío.

Por su parte, el director del área de Extensión Universitaria, Raúl Barba, ha incidido en la variedad de las temáticas y contenidos que se ofertan, algunos centrados en la cultura e historia leonesas y otros más genéricos como los que giran en torno al cine, la poesía, la escritura, la técnica vocal o el arte y la naturaleza.

CIENCIA, TÉCNICA Y CREATIVIDAD CON 'COCINANDOS'

Algunos de los cursos ya están consolidados y alcanzan la decimonovena edición, frente a otras propuestas que se desarrollarán por primera vez (más de la mitad) como el Curso 'Cocinando con carne de Castilla y León: ciencia, técnica y creatividad', que se llevará a cabo de la mano del Restaurante Cocinandos, que cuenta con una Estrella Michelín.

Los representantes de la ULE han tenido palabras de agradecimiento para las entidades colaboradoras, entre las que se encuentran Fundos, la Asociación Hostelería de León, la Fundación Caja Rural, la Fundación MonteLeón, el Museo de la Emigración Leonesa, el Museo del Chocolate de Astorga, Amigos del Camino de Santiago, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) o el Gobierno del Principado de Asturias, así como los diferentes ayuntamientos de la provincia donde se llevarán a cabo los Cursos de Verano.