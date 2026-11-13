La ULE y Quesos El Pastor unen conocimiento y experiencia para impulsar la innovación en el sector lácteo

Granja de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la empresa de Quesos El Pastor-Hijos de Salvador han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de establecer un marco estable que permita impulsar y agilizar futuros proyectos conjuntos en los ámbitos de la investigación, la innovación, la formación y la transferencia de conocimiento vinculados al sector lácteo.

Se trata del primer convenio de colaboración que Quesos El Pastor suscribe con el ámbito universitario, un paso que permitirá a la compañía zamorana abrir sus procesos y capacidades a la colaboración con el conocimiento científico y tecnológico generado en la Universidad de León, al tiempo que facilita el contacto de los estudiantes con el entorno profesional.

Así lo ha destacado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, que ha recordado que la colaboración empresa-universidad es "fundamental" para que el conocimiento que se genera tenga una aplicación real y contribuya a mejorar los sectores productivos del entorno. "Este convenio abre una nueva vía de trabajo con Quesos El Pastor para desarrollar proyectos de investigación e innovación y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de formación y transferencia", ha señalado.

En esta misma línea se ha pronunciado el director general de Quesos El Pastor-Hijos de Salvador, Marco Rodriguez, para quien este convenio representa una oportunidad para impulsar la innovación, desarrollar proyectos conjuntos de investigación y trasladar el conocimiento académico a soluciones prácticas que mejoren los procesos, los productos y la competitividad de la empresa, además favorecer la formación de nuevos profesionales y el desarrollo del talento, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Entre las principales líneas de colaboración que contempla el convenio marco se encuentran el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) relacionadas con el procesamiento del queso; la mejora de los procesos de la industria láctea y el trabajo conjunto en materia de calidad, seguridad alimentaria y valorización de productos y subproductos lácteos.

Con un año de duración, prorrogable por otro, el convenio también permitirá avanzar en la conexión entre la formación universitaria y el tejido productivo mediante la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de la ULE en las instalaciones de Quesos El Pastor, previa formalización de los acuerdos específicos necesarios. A ello se suma la organización conjunta de actividades de formación, divulgación y transferencia de conocimiento, ampliando así las posibilidades de colaboración entre ambas entidades.

De esta forma, la Universidad de León y Quesos El Pastor-Hijos de Salvador establecen un marco de trabajo abierto a nuevas iniciativas, desde el que ambas entidades podrán identificar y desarrollar proyectos conjuntos que contribuyan a generar conocimiento, impulsar la innovación y favorecer su aplicación en el sector lácteo.