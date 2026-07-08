La ULE recupera la historia de las mujeres que construyeron el Reino de León más allá de la reina Urraca I

La Facultad de Filosofía y Letras de la ULE acoge la exposición 'La reina Urraca (1109-1126) y las mujeres medievales leonesas'. - ULE

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La reina Urraca (1109-1126) y las mujeres medievales leonesas', organizada por la Universidad de León (ULE), propone descubrir el papel que desempeñaron muchas de las mujeres del Reino de León cuya historia ha permanecido durante siglos en un segundo plano.

La reina Urraca I fue una de las mujeres más poderosas de la Europa medieval, pero no estuvo sola. Campesinas, artesanas, esclavas, judías, musulmanas o religiosas formaban parte de una sociedad en la que vivían cerca de un millón de personas en el antiguo Reino de León y la mayoría de ellas apenas ha dejado huella en los relatos tradicionales de la historia.

La muestra, instalada en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras hasta el próximo 25 de septiembre, ha sido organizada por la profesora del departamento de Historia Raquel Martínez Peñín, junto con el Grupo de Investigación Historia y Arqueología (Histarq) y el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León, con la colaboración de la propia Facultad.

Frente a una visión de la historia centrada en reyes, nobles y grandes acontecimientos, la exposición reivindica el protagonismo de las personas corrientes y, especialmente, de las mujeres que durante siglos permanecieron prácticamente invisibles en los relatos históricos. A través de documentos, imágenes y diferentes ejemplos, la muestra sitúa a la reina Urraca en el contexto de otras mujeres medievales pertenecientes a todos los estratos sociales.

Según ha explicado la comisaria de la exposición, Martínez Peñín, el objetivo es "ir más allá" de la figura de la reina Urraca I para acercarse también a otras mujeres medievales leonesas, entre ellas campesinas, esclavas, judías o musulmanas, que representaban la mayor parte de la población del Reino de León y desempeñaron un papel "fundamental" en su sociedad.

Uno de los casos más llamativos es el de la Manceba de Villamoros, una joven campesina del siglo XIII cuya historia ha podido reconstruirse gracias a la documentación medieval conservada. Tras enfrentarse a un hombre que intentó convertirla en su criada, un juez le dio la razón y dejó por escrito una sentencia que hoy constituye un valioso testimonio sobre la vida cotidiana, la justicia y la condición de las mujeres en el Reino de León.

A través de figuras conocidas como la reina Urraca, y de otras prácticamente desconocidas para el gran público, la exposición invita a descubrir una visión más amplia y diversa de la sociedad medieval leonesa, además de poner en valor el trabajo de investigación desarrollado por los especialistas de la Universidad de León para recuperar historias que durante siglos quedaron fuera de los grandes relatos históricos.