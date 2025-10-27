ULE retoma el programa '#Plantémonos' para divulgar entre escolares y la sociedad la importancia de prevenir incendios

LEÓN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León en el Campus de Ponferrada ha retomado este lunes las actividades de la campaña '#Plantémonos' que tiene como objetivo divulgar la importancia de la prevención de incendios entre diversos sectores de la sociedad.

Esta iniciativa está coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras con la colaboración la Fundación Pau Costa y el Ministerio de Reto Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y comenzó en 2017.

Durante este lunes 27 y martes 28 de octubre especialistas en incendios y en educación ambiental impartirán un curso de formación a estudiantes del Grado de Ingeniería Forestal y del Doble Grado de Ingeniería Forestal y Ciencias Ambientales para profundizar en el conocimiento y la problemática de los incendios forestales.

Estos cursos son previos a los talleres '#notequemes' dirigidos a alumnos de Primero de ESO de la provincia de León, especialmente en aquellas zonas con una alta incidencia de incendios forestales. Unos talleres que han llegado ya a más de 6.000 alumnos de Secundaria y, en esta edición, se prevé la participación de, al menos, a veinte institutos y más de mil estudiantes.

MÁS CONTENIDOS SOBRE AUTOPROTECCIÓN.

Por su parte, en el curso de formación que se desarrollará esta semana se abordan aspectos como 'La problemática de los incendios forestales en un contexto global. Causas y motivaciones de los incendios forestales en Castilla y León', 'Estrategias de prevención contra incendios forestales. Prevención: activa, directa e indirecta. Área mediterránea vs área atlántica. Escala de Castilla y León'; 'Autoprotección'; 'Taller de percepción de la sociedad sobre los incendios forestales' y 'Experiencias en educación ambiental para la prevención de incendios'.

Además, el programa incluye también el 'Taller de competencias en comunicación', impartido por Leticia Barrionuevo (Universidad de León).

Debido a la casuística de los incendios de este verano en la provincia de León se han reforzado los contenidos referentes a la autoprotección, tanto en el curso de formación como en los talleres que se imparten en los institutos, incidiendo en la necesidad de actuar sobre la vegetación próxima a las poblaciones, así como en las pautas de actuación en caso de la proximidad de un incendio.