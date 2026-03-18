La ULE retomará las excavaciones en Puente Castro para investigar la ocupación previa y posterior al asentamiento judío

Uno de los directores de la excavación y director del grupo de investigación de Historia de la Arqueología de la ULE, Carlos Fernández (izquierda), junto a la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado. - EUROPA PRESS

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) retomará este verano las excavaciones arqueológicas en el Castro de los Judíos de Puente Castro con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la evolución histórica del asentamiento, especialmente en las fases posteriores a su abandono en 1196 y en la posible existencia de ocupaciones anteriores a la presencia de la comunidad judía.

Precisamente, el equipo investigador, vinculado al grupo de investigación Historia y Arqueología (HIST-ARQ) y al Instituto de Estudios Medievales (IEM), trabaja en la actualidad en la definición precisa de la secuencia de ocupación de uno de los yacimientos medievales más importantes de todos los existentes en el norte peninsular.

Raquel Martínez Peñín, una de las investigadoras principales del proyecto, ha señalado que las campañas realizas hasta la fecha han permitido identificar las distintas fases del asentamiento, desde la llegada de la comunidad judía hasta su abandono, documentado tras el asedio de las tropas de Alfonso VIII.

En este sentido, ha precisado que las excavaciones, iniciadas en 2021 gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de León, han permitido identificar la evolución urbanística del asentamiento y documentar los niveles de arrasamiento asociados al abandono de los judíos.

En la actualidad se trabaja, por un lado, en establecer precisamente qué ocurre después de la salida de los judíos, y, por el otro, en investigar la ocupación previa a los judíos, dado que los trabajos han permitido documentar indicios de una ocupación previa cuya cronología aún está por determinar. La próxima campaña, prevista para julio de 2026, tratará de arrojar luz sobre estos nuevos interrogantes históricos.

JORNADA EN TORNO AL YACIMIENTO

Estos resultados y nuevos objetivos han vertebrado este miércoles la jornada que se ha desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que investigadores y estudiantes implicados en el proyecto de excavaciones del yacimiento, acompañados por la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, han compartido sus experiencias.

La finalidad principal del encuentro es acercar la investigación arqueológica a los estudiantes, mostrarles los resultados obtenidos en las excavaciones y las metodologías de trabajo empleadas en el campo y en el laboratorio.

En el yacimiento se realiza la localización y registro sistemático de materiales, mientras que en el laboratorio los estudiantes limpian, clasifican e interpretan los hallazgos para extraer información sobre la vida cotidiana, la cronología y la organización del asentamiento. Este enfoque permite documentar la historia del Castro, además de formar a los futuros profesionales de la arqueología, ha destacado Martínez Peñín.

EXHIBICIÓN DE MATERIALES

Asimismo, se ha desarrollado un taller práctico en el que los asistentes han podido conocer materiales arqueológicos hallados en las excavaciones, así como los procesos de registro, análisis e interpretación. Estos materiales, de naturaleza diversa y que se han expuesto en el hall de la Facultad, permiten reconstruir aspectos "clave" de la vida cotidiana de la comunidad judía que habitó el cerro, ya que aportan información cronológica, social y cultural.

"Jornadas como las de hoy son claves para mostrar a los estudiantes las posibilidades reales de desarrollo profesional en el ámbito de la arqueología y la investigación histórica, así como mostrar los resultados de las campañas arqueológicas que cada año desarrollamos desde la Universidad", ha señalado la investigadora.

El proyecto del Castro de los Judíos, además de su dimensión histórica y arqueológica, destaca por su capacidad formativa y de atracción de estudiantes, con una media de 40 alumnos de la ULE que participan en cada una de las campañas, a los que se suman estudiantes procedentes de otras instituciones como la Universidad de Santiago de Compostela o la Universidade do Minho (Portugal).