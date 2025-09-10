La ULE y Sierra Pambley acercarán el pensamiento crítico y la cultura a la sociedad leonesa con proyectos conjuntos

La rectora de la ULE, Nuria González (centro) y el presidente de la Fundación Sierra Pambley, Graciliano Palomo (a su izquierda), tras firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades. - ULE

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Fundación Sierra Pambley han suscrito este miércoles un convenio marco de colaboración por el que renuevan su compromiso por seguir impulsando de manera conjunta la creatividad, la educación, el pensamiento crítico y la cultura en todas sus formas, con la mirada "puesta siempre" en la sociedad leonesa.

Así lo ha manifestado este miércoles la rectora de la ULE, Nuria González, durante la firma de un acuerdo que tiene como objetivo establecer durante un periodo de cuatro años un espacio de colaboración "ágil y duradero" que facilite futuros proyectos conjuntos, como la organización de actividades culturales, educativas y formativas de manera.

Todo ello, ha explicado, para que el conocimiento y la cultura lleguen a más personas y de manera "más enriquecedora". "La Fundación Sierra Pambley se convierte así, una vez más, en un espacio de encuentro, de aprendizaje y de diálogo, donde la Universidad de León puede proyectar su vocación de servicio a la sociedad desde un ámbito cultural y educativo", ha destacado.

Con esta misma idea ha coincidido el presidente de la Fundación Sierra Pambley, Graciliano Palomo, que ha defendido la necesidad de reforzar los lazos y los esfuerzos comunes en defensa de las Humanidades, en un momento en el que, según ha señalado, están siendo "atacadas" como nunca se había visto anteriormente.

"AMENAZA" A LOS VALORES DE LA HUMANIDAD.

En este sentido, ha explicado que el convenio firmado con la Universidad de León es "un granito de arena" para potenciar las Humanidades en sentido amplio: la filosofía, las letras y las ciencias, frente a "la barbarie que, con la coartada de la tecnología, amenaza los valores más elementales de la humanidad".

El convenio marco abre la puerta a acuerdos específicos, como el que también se ha firmado este miércoles con la Facultad de Filosofía y Letras, mediante el cual se reforzará la colaboración entre ambas instituciones en la difusión de las Humanidades. El acuerdo promueve la cooperación educativa y permitirá que los estudiantes de la ULE puedan aplicar sus conocimientos en un entorno real, participando en actividades culturales, educativas y formativas organizadas conjuntamente con la Fundación.

En este sentido, el decano de la Facultad, Javier Rodríguez, acompañado por la vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, Natalia Álvarez Méndez, se ha mostrado convencido de que el convenio beneficiará de manera positiva a la proyección de la actividad cultural promovida desde la Facultad.

PRÁCTICAS EN UN ENTORNO REAL.

Entre las principales líneas de actuación, ha destacado la posibilidad de organizar en la sede de la Fundación actividades de divulgación de las Humanidades y la opción de que el estudiantado pueda realizar prácticas extracurriculares en un entorno real. "Todo ello favorecerá la cooperación educativa, ofrecerá un mejor servicio a la sociedad y fortalecerá la transferencia de conocimiento entre la Universidad de León y una institución de referencia como la Fundación Sierra Pambley", ha recalcado.

Nuria González ha ahondado en que los dos convenios permiten a la ULE desarrollar actividades que van "más allá de las aulas", fomentando la transferencia de conocimiento y la experiencia en entornos reales. "Confío en que esta colaboración siga siendo larga y fructífera y que nos permita trabajar en proyectos que enriquezcan tanto a nuestra comunidad universitaria como a la sociedad leonesa en general", ha finalizado.